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تدشين الحركة المرورية لمشروع جسر طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بالمدينة المنورة
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تدشين الحركة المرورية لمشروع جسر طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بالمدينة المنورة

تدشين الحركة المرورية لمشروع جسر طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بالمدينة المنورة

تدشين الحركة المرورية لمشروع جسر طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بالمدينة المنورة
١٠:٢٣:٤٨ م، السبت، ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

دشَّنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم السبت، الحركة المرورية بجسر طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند تقاطعه مع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز ” الدائري الثاني” بعد تنفيذ الأعمال الميدانية للمشروع.

أهم مشاريع المملكة

وأوضحت الأمانة أن مشروع الجسر يُعد واحداً من أهم مشاريع الأمانة لتنفيذ البنى التحتية الذي يهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق والتقاطعات بالمدينة المنورة، ويسهم في تحرير الحركة المرورية ورفع كفاءة التقاطع وسهولة التنقل بكل يسر للمسجد النبوي الشريف ومسجد الميقات، إلى جانب الأحياء السكنية المجاورة للمشروع، كما يشكل المشروع أهمية في الربط المحوري لقصر عروة بن الزبير، وكذلك وادي العقيق المبارك.

ويأتي الجسر بعرض 20 متراً بمسارين لكل اتجاه، وتم تركيب 53 لوحةً إرشادية، و زراعة ما يزيد عن 5000 شجرة على جنبات الطريق وفي منتصفه، وكذلك تنفيذ 1800 متر من الأرصفة التي يتجاوز متوسط العرض فيها الـ 7 أمتار بهدف سهولة التنقل للمشاة دون أي عوائق.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الحركة المرورية السعودية اليوم المدينة المنورة جسر طريق أمير المؤمنين

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