الزعاق: كتلة سحب ضخمة على عدة مناطق بالمملكة

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نبه الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية د. خالد بن صالح الزعاق، من كتلة سحب ضخمة، الليلة، تشمل عدداً من الأنحاء.

أماكن تجمع السحب

وشارك الزعاق، خريطة توضيحية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، توضح أماكن كتلة السحب، من حريملاء جنوباً إلى بقعاء شمالاً، ومن عقلة الصقور غرباً إلى حفر الباطن شرقاً.

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تنبيه من الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على الكامل وخليص

تنبيه الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار وسيول ورياح وأتربة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المطرية المتوقعة قد تؤدي لجريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق:

1 – منطقة تبوك، وتشمل “تيماء”.

2 – المنطقة الشرقية، وتشمل “النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا”.

3 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب”

4 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “العيص وخيبر والعلا وبدر ووادي الفرع والحناكية والمهد”.