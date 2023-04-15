تنبيه عاجل لمواطني المملكة في السودان.. وهذه أرقام التواصل

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم السبت، بيانا، للتنبيه على مواطني المملكة المقيمين في السودان، بشأن الأحداث الأخيرة التي تشهدها الخرطوم.

بيان الخارجية

وقال بيان الوزارة إنه: نظرًا لما تشهده جمهورية السودان الشقيقة، من أحداث وتطورات خطيرة ومتسارعة، تأمل وزارة الخارجية من جميع المواطنين المتواجدين في السودان أخذ الحيطة والحذر، واتباع جميع التعليمات الصادرة من سفارة المملكة لدى السودان والسلطات المختصة.

أرقام التواصل

ونبه بيان الوزارة بأهمية سرعة التواصل مع الوزارة والسفارة على الأرقام التالية:

للاتصال من داخل السودان: 00249993966666

للاتصال من داخل المملكة:

00966114067777

تحويلة:

3983

3982

الرقم الموحد:

920011114

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تعليق جميع الرحلات

وفي سياق مواز، أصدرت الخطوط الجوية، منذ قليل، بيانا إعلاميا حول ما تعرضت له طائرة الخطوط السعودية في مطار الخرطوم الدولي.

وأوضح البيان أن طائرة الخطوط السعودية من طراز ايرباص (A330) بالرحلة رقم (SV458)، قد تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها متجهة إلى الرياض في تمام الساعة (07:30) بالتوقيت العالمي من صباح اليوم السبت 15 من أبريل.

وعلى الفور، استجاب فريق الطوارئ لدى الخطوط الجوية، حيث تم تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر،