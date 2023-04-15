أطباء السودان: مقتل 3 مدنيين جراء الاشتباكات في الخرطوم والأبيض

تواصل- وكالات:

أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، السبت، مقتل 3 مدنيين جراء الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في مدينتي الخرطوم والأبيض (جنوب).

مقتل 3 مدنيين

وأفادت اللجنة في بيان أن مدنيين اثنين قتلا في مطار الخرطوم الدولي ومدنيا آخر قتل في مدينة الأبيض.

وأضاف البيان أن 3 مواطنين أصيبوا بالرصاص في مناطق “شرق النيل وجنوبي الخرطوم”، بالإضافة إلى إصابة 5 آخرين في مدينة الأبيض”.

وذكر أن ضابطا بالجيش السوداني قد أصيب بمدينة أم درمان غربي العاصمة.

وأشار البيان إلى أن هناك عشرات الإصابات يجري حصرها من بينها إصابات مستقرة.

اشتباكات مسلحة

وفي وقت سابق السبت، شهدت الخرطوم اشتباكات مسلحة بين قوات من الجيش و”الدعم السريع”.

وأثرت خلافات الجيش وقوات الدعم السريع على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان، الذي كان مقررا في 5 أبريل الجاري، قبل إرجائه “إلى أجل غير مسمى”.

وانطلقت في 8 يناير 2023، عملية سياسية بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” في 5 ديسمبر 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها “الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي”، بهدف التوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية.

وتهدف العملية لمعالجة أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

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