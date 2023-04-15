السبت، ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
اشتباكات السودان.. السفير الأمريكي يختبئ داخل ملجأ
الجيش السوداني يلقي القبض على عناصر من الدعم السريع بقاعدة مروي
استشاري يحذر: الألعاب النارية قد تحول فرحة الأسرة إلى حزن في العيد
24 رمضان .. رواد السوشيال ميديا يودعون الشهر الفضيل
شاهد.. سقوط العشرات من الجيش السوداني أسرى لدى قوات الدعم السريع
بالفيديو.. بردية شرق الفيضة تكسو الأرض باللون الأبيض

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

اشتباكات السودان.. السفير الأمريكي يختبئ داخل ملجأ

اشتباكات السودان.. السفير الأمريكي يختبئ داخل ملجأ

اشتباكات السودان.. السفير الأمريكي يختبئ داخل ملجأ
٠٤:٤٩:٥٥ م، السبت، ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

اضطر السفير الأمريكي في السودان للاحتماء في ملجأ، بعد اندلاع قتال مستمر في العاصمة السودانية الخرطوم، مع تصاعد التوتر بين الجيش والقوات شبه العسكرية القوية “قوات الدعم السريع”.

السفير الأمريكي بملجأ

وقال السفير جون غودفري إنه كان وموظفو السفارة يحتمون في مكانهم حيث سمع دوي إطلاق نار كثيف في عدد من المناطق.

كما حذرت السفارة البريطانية مواطني المملكة المتحدة من “البقاء في منازلهم” بينما تراقب الوضع.

اقرأ أيضا:

شاهد.. سقوط العشرات من الجيش السوداني أسرى لدى قوات الدعم السريع

اشتباكات مستمرة

وأوضحت تقارير أن الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية مستمرة حول القصر الرئاسي ومطار الخرطوم الدولي حيث يتقاتل الجانبان للسيطرة على المواقع الرمزية في السلطة.

وبقي السكان في منازلهم حيث يغطي الدخان الأسود الناتج عن إطلاق النار الكثيف مناطق في العاصمة، وبدأ المدنيون الجرحى بالتدفق على المستشفيات.

واندلع القتال في ساعة مبكرة من صباح السبت في جنوب الخرطوم وامتد إلى باقي أنحاء المدينة.
وقال السفير الأميركي إن التصعيد “خطير للغاية” ودعا القيادة العليا إلى وقف الاشتباكات.

اقرأ أيضا:

شاهد.. الجيش السوداني يوجه ضربات جوية لمناطق تمركز قوات الدعم السريع

الكلمات الدلالية:
اشتباكات السودان الجيش السوداني السفير الأمريكي السودان بريطانيا قوات الدعم السريع

مواد ذات صلة

المزيد
الشؤون الاجتماعية: وافدون  بتأشيرات عمل يلجأون للتسول

الشؤون الاجتماعية: وافدون  بتأشيرات عمل يلجأون للتسول

٠٧:٤٣ ص، الأثنين، ١٧ نوفمبر ٢٠١٤
انفجار إطار سيارة يقتل مقيماً ويصيب 2 آخرين بتربة

انفجار إطار سيارة يقتل مقيماً ويصيب 2 آخرين بتربة

٠٨:٠٦ م، الثلاثاء، ١٠ فبراير ٢٠١٥
جوازات تبوك تنهي تصحيح وضع 2500 يمني بالمنطقة

جوازات تبوك تنهي تصحيح وضع 2500 يمني بالمنطقة

٠٧:٥٩ م، الجمعة، ١٤ أغسطس ٢٠١٥
انفوجراف.. 5 نصائح للنجاح من رائد أعمال

انفوجراف.. 5 نصائح للنجاح من رائد أعمال

٠٧:٣١ م، الأربعاء، ١٨ مايو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *