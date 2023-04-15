اشتباكات السودان.. السفير الأمريكي يختبئ داخل ملجأ

تواصل – فريق التحرير:

اضطر السفير الأمريكي في السودان للاحتماء في ملجأ، بعد اندلاع قتال مستمر في العاصمة السودانية الخرطوم، مع تصاعد التوتر بين الجيش والقوات شبه العسكرية القوية “قوات الدعم السريع”.

السفير الأمريكي بملجأ

وقال السفير جون غودفري إنه كان وموظفو السفارة يحتمون في مكانهم حيث سمع دوي إطلاق نار كثيف في عدد من المناطق.

كما حذرت السفارة البريطانية مواطني المملكة المتحدة من “البقاء في منازلهم” بينما تراقب الوضع.

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اشتباكات مستمرة

وأوضحت تقارير أن الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية مستمرة حول القصر الرئاسي ومطار الخرطوم الدولي حيث يتقاتل الجانبان للسيطرة على المواقع الرمزية في السلطة.

وبقي السكان في منازلهم حيث يغطي الدخان الأسود الناتج عن إطلاق النار الكثيف مناطق في العاصمة، وبدأ المدنيون الجرحى بالتدفق على المستشفيات.

واندلع القتال في ساعة مبكرة من صباح السبت في جنوب الخرطوم وامتد إلى باقي أنحاء المدينة.

وقال السفير الأميركي إن التصعيد “خطير للغاية” ودعا القيادة العليا إلى وقف الاشتباكات.

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