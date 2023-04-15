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الجيش السوداني يلقي القبض على عناصر من الدعم السريع بقاعدة مروي
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الجيش السوداني يلقي القبض على عناصر من الدعم السريع بقاعدة مروي

الجيش السوداني يلقي القبض على عناصر من الدعم السريع بقاعدة مروي

الجيش السوداني يلقي القبض على عناصر من الدعم السريع بقاعدة مروي
٠٤:٤٠:٥٩ م، السبت، ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة لحظات إلقاء القبض على عناصر من الدعم السريع في قاعدة مروي، من قبل الجيش السوداني.

تسليم السلاح والمقرات

ويظهر في الفيديو المصور، مركبة للجيش السوداني وعلى متنها عدد من قوات الدعم السريع وسط تصفيق وفرحة من المتجمهرين، حسب “الحدث”.

وأوضح الجيش السوداني، في بيان، صدر اليوم، أن قوات الدعم في معسكرات ولايات القضارف، وكسلا، وهمشكوريب وفي بعض القواعد بالعاصمة سلموا أنفسهم وأسلحتهم إلى القوات المسلحة، مشددا على أنه سيتم التعامل معهم بكل احترام.

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القيادات السياسية في السودان:

وفي سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية عن قلق المملكة  البالغ جرّاء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش والدعم السريع في جمهورية السودان الشقيقة.

ودعت المملكة المكون العسكري وجميع القيادات السياسية في السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة، وتوحيد الصف بما يسهم في استكمال ما تم إحرازه من توافق.

ومن ذلك الاتفاق الإطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي يتحقق بموجبه الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السودان البرهان الجيش السوداني الخرطوم السودان حميدتي قوات الدعم السريع

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