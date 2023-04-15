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24 رمضان .. رواد السوشيال ميديا يودعون الشهر الفضيل
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24 رمضان .. رواد السوشيال ميديا يودعون الشهر الفضيل

24 رمضان .. رواد السوشيال ميديا يودعون الشهر الفضيل

24 رمضان .. رواد السوشيال ميديا يودعون الشهر الفضيل
٠٤:٣٥:١١ م، السبت، ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يودع المسلمون شهر رمضان المبارك، بعد أن شارف على النهاية، فيما احتل هاشتاج  24 رمضان صدارة الترند في تويتر، اليوم السبت.

تفاعل السوشيال ميديا

وتفاعل آلاف المتابعين على تويتر، وشاركوا صورا ومقاطع مصورة، وتغريدات تحمل أدعية مأثورة، في وداع شهر رمضان المبارك، كما شاركوا مقاطع جرى تصويرها من داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأجزاء من تلاوات المشايخ والقراء في صلاة التراويح أو التهجد.

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أدعية 24 رمضان

وشاركت متابعة عبر هاشتاج ” 24 رمضان” تغريدة حملت دعاء قال: “اللهم إختر لي ولا تخيرني فإني لا أحسن الإختيار ،، اللهم إني أستخيرك في أموري كلها فيارب خيرني في كل خير لي يارب العالمين، اللهم إني وكلتك أمري فأنت خير وكيل ودبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير”.

وغرد متابع بدعاء آخر قال: “اللهم إجعل ما تبقي من أيام رمضان جابرة للقلوب، ساترة للعيوب، ماحية للذنوب ومفرجة للكروب، وبلغنا ليلة القدر.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا”.

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