فلكية جدة: انتهاء رحلة القمر قرب الكواكب المشاهدة بالعين المجردة

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كشفت الجمعية الفلكية بجدة أن رحلة القمر الشهرية قرب الكواكب المشاهدة بالعين المجردة على قبة السماء تنتهي فجر يوم الأحد الموافق 16 من أبريل الجاري.

وأوضحت “فلكية جدة” أنه قبل شروق الشمس ببضع ساعات حيث سيكون الهلال المتناقص لشهر رمضان المبارك مقترناً بكوكب زحل وسيفصل بينهما 3 درجات بإتجاه الأفق الجنوب الشرقي في منظر جميل بسماء الوطن العربي.

القمر وزحل

من جانبه، قال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة إن كوكب زحل يشبه نجمًا متوسط ​​اللمعان للعين المجردة ونظرًا لأن المسافة الظاهرية بين القمر وزحل كبيرة نسبياً فلن يظهرا سوياً في مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن ذلك من خلال المنظار.

رؤية زحل بالعين المجردة

وأضاف أن زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري فقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهوله بالعين المجردة كنقطة ذهبية.

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ظاهرة نادرة

وبلغت حلقات زحل، حسب أبو زاهرة، أقصى ميل لها بإتجاه الأرض في أكتوبر 2017 حيث كان جانبها الشمالي في قمة وضوحه وكانت أخر مرة ترصد فيها بذلك الشكل عام 1988 ورؤيتها التالية بنفس الوضعية ستكون في عام 2046.