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استشاري يحذر: الألعاب النارية قد تحول فرحة الأسرة إلى حزن في العيد
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استشاري يحذر: الألعاب النارية قد تحول فرحة الأسرة إلى حزن في العيد

استشاري يحذر: الألعاب النارية قد تحول فرحة الأسرة إلى حزن في العيد

استشاري يحذر: الألعاب النارية قد تحول فرحة الأسرة إلى حزن في العيد
٠٤:٣٧:٣٦ م، السبت، ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر استشاري طوارئ الأطفال د. عبد السلام السلمي، من خطورة الألعاب النارية، مؤكدا أنها قد تحول فرحة الأسرة إلى حزن وهنالك حالات وصل بها الأمر إلى الوفاة.

الألعاب النارية في العيد

وأضاف السلمي، وفقا لقناة الإخبارية”، أن طوارئ المستشفيات في الأعياد تستقبل في كثير من الأحيان حالات إصابات خطيرة بسبب الألعاب النارية.

ووجه السلمي نصيحة مهمة للوالدين، مؤكدا أهمية عدم شراء مثل هذه الألعاب النارية لحماية الأطفال وحتى لا تتحول فرحة العيد إلى حزن خاصة أنها تسبب إصابات خطيرة في الوجه والعين .

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تحذير الدفاع المدني

وفي وقت سابق، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التي يستخدمها الأطفال في احتفالهم بعيد الفطر المبارك.

وأوضح الدفاع المدني أن استخدام الأطفال للألعاب النارية المتفجرة له مخاطر كبيرة على سلامتهم وعلى السلامة العامة في المنازل أو الاستراحات والأماكن العامة والمنشآت.

نصيحة مهمة لأولياء الأمور

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني، بأولياء الأمور ضرورة مراقبة أطفالهم وعدم السماح لهم بشراء هذه الألعاب أو العبث بها أو الانجراف خلف رغباتهم باقتنائها.

وأضافت أن أصنافًا كثيرة منها ذات قوة تفجيرية عالية وتفتقر لأبسط مقومات الأمن والسلامة في استخدامها لتدني مواصفات تصنيعها، مما يجعلها عرضة للانفجار تلقائيًا في حال تعرضها لدرجات الحرارة العالية أو الاحتكاك بالأسطح الخشنة أو الضغط عليها، متمنيا السلامة للجميع .

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الألعاب النارية العيد فرحة العيد مخاطر الألعاب النارية

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