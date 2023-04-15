بالفيديو.. بردية شرق الفيضة تكسو الأرض باللون الأبيض

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وثق مقطع فيديو متداول، تساقط كثيف لحبات البرد شرق قرية الفيضة بمنطقة مكة المكرمة صباح اليوم السبت.

وأظهر مقطع فيديو حبات البرد تكسو شرق الفيضة باللون الأبيض صباح اليوم، في ظل حالة من التقلبات الجوية تشهدها معظم المناطق.

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توقعات الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول ورياح نشطة في 8 مناطق

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل.

رياح نشطة وأتربة

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقتي الجوف وتبوك.

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