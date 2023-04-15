تعرض طائرة تابعة للخطوط الجوية لحادث بمطار الخرطوم الدولي

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الخطوط الجوية، منذ قليل، بيانا إعلاميا حول ما تعرضت له طائرة الخطوط السعودية في مطار الخرطوم الدولي.

تعليق جميع الرحلات

وأوضح البيان أن طائرة الخطوط السعودية من طراز ايرباص (A330) بالرحلة رقم (SV458)، قد تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها متجهة إلى الرياض في تمام الساعة (07:30) بالتوقيت العالمي من صباح اليوم السبت 15 من أبريل.

وعلى الفور، استجاب فريق الطوارئ لدى الخطوط الجوية، حيث تم تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر،

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تنسيق العمل مع السفارة والسلطات المختصة

وأضاف بيان الخطوط الجوية أن فرق العمل تباشر جنباً إلى جنب مع كافة السلطات ذات العلاقة وعلى رأسها سفارة المملكة لدى جمهورية السودان للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الحادث.

فيما سيتم توفير المزيد من المستجدات حول هذا الحادث عبر منصات “الخطوط الجوية” في مواقع التواصل الاجتماعي.