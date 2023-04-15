تنبيه من الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على الكامل وخليص

تواصل- فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظتي الكامل وخليص والأجزاء الساحلية.

حتى الثامنة مساء

وأوضح أن الحالة تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطاً في الرياح السطحية، وتساقط البرد ،وجريان السيول ، وشبه انعدام في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات الأرصاد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق نجران والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والاجزاء الجنوبية من منطقتي الجوف وتبوك.

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