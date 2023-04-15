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المملكة تعبر عن قلقها جراء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش والدعم السريع في السودان
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المملكة تعبر عن قلقها جراء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش والدعم السريع في السودان

المملكة تعبر عن قلقها جراء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش والدعم السريع في السودان

المملكة تعبر عن قلقها جراء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش والدعم السريع في السودان
٠٣:٠١:٣٠ م، السبت، ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أعربت وزارة الخارجية عن قلق المملكة  البالغ جرّاء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش والدعم السريع في جمهورية السودان الشقيقة.

القيادات السياسية في السودان:

ودعت المملكة المكون العسكري وجميع القيادات السياسية في السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة، وتوحيد الصف بما يسهم في استكمال ما تم إحرازه من توافق.

ومن ذلك الاتفاق الإطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي يتحقق بموجبه الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.

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الكلمات الدلالية:
الاشتباكات العسكرية الدعم السريع السودان المملكة حالة التصعيد قوات الجيش

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