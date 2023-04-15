دعوة من القوى المدنية السودانية لوقف الاشتباكات

تواصل- فريق التحرير:

دعت القوى المدنية السودانية اليوم الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى وقف الاشتباكات.

القوى المدنية السودانية:

ودعت القوى المدنية – التي وقّعت على اتفاق مبدئي لتقاسم السلطة مع الجيش وقوات الدعم السريع – حسبما أفادت وكالة رويترز، قيادة القوات المسلحة السودانية والدعم السريع إلى وقف الاشتباكات فورًا وتجنيب البلاد شر الانزلاق لهاوية الانهيار الشامل.

وناشدت الأسرة الدولية والإقليمية للمساعدة في وقف هذه الاشتباكات، والامتناع عن أي فعل يؤجج الصراع.

بيان الجيش السوداني:

وأكد الجيش السوداني أن قواته تتصدى لمحاولة “تلك الميليشيات” السيطرة على قصر الرئاسة الجمهوري والقيادة العامة.

وأضاف في بيان اليوم السبت بهروب أفراد وضباط تابعين لقوات الدعم من مقارهم وترك جميع معداتهم في الشوارع، منوها أن القائد الميداني لقوات الدعم السريع أصيب في الاشتباكات التي اندلعت وسط الخرطوم.

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