يجب عليك إعادة مبلغ الدعم في هذه الحالة.. تنويه مهم من الصندوق العقاري

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أكد صندوق التنمية العقاري أنه في حال الرغبة بإلغاء عقد التمويل العقاري مع العودة للإستفادة مرة أخرى من الدعم السكني، يتم إعادة جميع مبالغ الدعم عن طريق الجهة الممولة.

إعادة مبلغ الدعم

جاء ذلك في رد من الصندوق عبر حساب “العناية بالمستفيدين في “تويتر”، ردا على سؤال مستفيد قال فيه “سددت مبكر القرض البناء الذاتي بسبب أن الدفعات لا تكفي لبناء المتفق عليه عند إعادة المبالغ المستلمه هل أستحق الدعم مره أخرى؟”.

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وأجاب الصندوق العقاري بقوله “إنه في حال الرغبة بإلغاء عقد التمويل العقاري مع العودة للإستفادة مرة أخرى من الدعم السكني , يتم إعادة جميع مبالغ الدعم عن طريق الجهة الممولة ورفع طلب الإلغاء عن طريق الممول العقاري”.

وفي وقت سابق، حدد صندوق التنمية العقاري ضوابط استمرار دعم منتج البناء الذاتي خلال المدة الزمنية المحددة للبناء.

جاء ذلك في رد من الصندوق عبر حساب “العناية بالمستفيدين”: ردا على سؤال مغرد قال فيه “هل القرار يشمل الذين انتهوا من مرحلة اللياسة والتمديدات الكهربائية والمياه، وهل يتم إرجاع الدعم أم لابد من اتمام البناء وكامل التشطيبات؟”.

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ضوابط استمرار الدعم

وأجاب الصندوق العقاري بقوله “نود التنويه بأن استمرارية الدعم متعلقة بتحديث بيانات منتج البناء الذاتي وبحسب اشتراطات برنامج الدعم السكني من(اكتمال البناء) خلال المهلة الزمنية (3سنوات) بدًء من اول دفعة”.

كذلك كشف صندوق التنمية العقارية عن إكمال 48.6 ألف مستفيد لمراحل البناء الذاتي، مبيناً أنهم قدموا شهادات الإشغال (إتمام البناء) ، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم المستفيدين لتملك المسكن الملائم، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام.

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تحديث مراحل البناء للمستفيدين

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي أن الصندوق استقبل طلبات تحديث مراحل البناء للمستفيدين عبر البوابة الإلكترونية والفروع في الفترة من مايو حتى نهاية ديسمبر الماضي.

وأشاد منصور بن ماضي بسرعة تفاعل مستفيدي “البناء الذاتي” وتقديم شهادة الإشغال (إتمام البناء) ، مشيراً إلى أن اكتمال مراحل البناء يؤكد التزام المستفيد بتملك المسكن ويضمن استمرارية الدعم الشهري.

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