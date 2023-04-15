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السودان.. إصابة قائد قوات الدعم السريع الميداني
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السودان.. إصابة قائد قوات الدعم السريع الميداني

السودان.. إصابة قائد قوات الدعم السريع الميداني

السودان.. إصابة قائد قوات الدعم السريع الميداني
٠٣:٠٥:٥٧ م، السبت، ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم السبت، إصابة قائد قوات الدعم السريع الميداني.

صد عدوان الدعم السريع:

وقال المكتب الإعلامي للقوات المسلحة، في منشور عبر صفحته بموقع “فيسبوك” اليوم: “تستمر العمليات النوعية لقواتكم الجوية لصد عدوان مليشيا الدعم السريع المدعومة خارجيا”.

مطار الخرطوم:

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت قبل وقت قليل سيطرتها على مطار مروى الحربي.

ونقلت وسائل إعلام دولية أن نيرانا اندلعت في طائرات مدنية بمطار الخرطوم خلال اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

وذكرت قناة الحدث أن أفرادا وضباطا تابعين لقوات الدعم السريع فروا من مقارهم وتركوا جميع معداتهم في الشوارع.

بيان الجيش السوداني:

وأكد الجيش السوداني أن قواته تتصدى لمحاولة “تلك الميليشيات” السيطرة على قصر الرئاسة الجمهوري والقيادة العامة.

وأضاف في بيان اليوم السبت بهروب أفراد وضباط تابعين لقوات الدعم من مقارهم وترك جميع معداتهم في الشوارع، منوها أن القائد الميداني لقوات الدعم السريع أصيب في الاشتباكات التي اندلعت وسط الخرطوم.

وكان الجيش نفى في وقت سابق سيطرة الدعم السريع على مطار الخرطوم والقاعدة العسكرية في مروي بالولاية الشمالية، مؤكدا فرض سيطرته على كافة القواعد والمطارات.

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الكلمات الدلالية:
الجيش السوداني حمديتي قائد قوات الدعم السريع مطار الخرطوم

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