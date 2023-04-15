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وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
٠٢:٥٠:٤٥ م، السبت، ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدّة تخصصات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مشرف مراجعة داخلية.
  2. محلل دفاع امن سيبراني.
  3. أخصائي أول استشارات.
  4. مدير قسم التثقيف الإلكتروني.
  5. مدير تنفيذ الشراكات.
  6. والمزيد …
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عن المركز:

  • المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، تأسس بقرار من مجلس الوزراء، ليكون جهة مستقلة تهدف لتعزيز الثقة في برامج التعليم الإلكتروني، وتمكين التكامل بين جهات التعليم والتوظيف، وقيادة الابتكار في التحول الرقمي في التعليم.

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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المركز الوطني للتعليم الإلكتروني فرص وظائف وظائف شاغرة

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