شاهد.. لحظة سقوط قذيفة على عمارة سكنية بالخرطوم

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة سقوط قذيفة على عمارة سكنية بالخرطوم، وذلك عقب اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

احتراق طائرات:

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت قبل وقت قليل إعلان سيطرتها على مطار مروى الحربي.

ونقلت وسائل إعلام دولية أن نيرانا اندلعت في طائرات مدنية بمطار الخرطوم خلال اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

وذكرت قناة الحدث أن أفرادا وضباطا تابعين لقوات الدعم السريع فروا من مقارهم وتركوا جميع معداتهم في الشوارع.

بيان الجيش السوداني:

وأكد الجيش السوداني أن قواته تتصدى لمحاولة “تلك الميليشيات” السيطرة على قصر الرئاسة الجمهوري والقيادة العامة.

وأضاف في بيان اليوم السبت بهروب أفراد وضباط تابعين لقوات الدعم من مقارهم وترك جميع معداتهم في الشوارع، منوها أن القائد الميداني لقوات الدعم السريع أصيب في الاشتباكات التي اندلعت وسط الخرطوم.وكان الجيش نفى في وقت سابق سيطرة الدعم السريع على مطار الخرطوم والقاعدة العسكرية في مروي بالولاية الشمالية، مؤكدا فرض سيطرته على كافة القواعد والمطارات.

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