يوم مميز لـ”المطرية الـ16″.. إفطار وسحور لبعض المدن على صوت الأمطار

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قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن نماذج الطقس المتوقعة، تشير إلى يوم مميز للحالة الممطرة السادسة عشرة خلال الـ24 ساعة المقبلة من اليوم السبت وحتى صباح غد الأحد.

حالة مطرية مميزة:

وأضاف عبر حسابه على “تويتر”، أن بعض مدن المملكة -إن شاء الله- سوف تفطر أو تتسحر على صوت المطر والرعد؛ خاصة: (حائل، والقصيم، والرياض، وعسير، والباحة، ومكة، والمدينة، ونجران، والجوف).

ونوه أن الحالة تمتد إلى اليمن وعمان، بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى متوسطة أحيانًا، وغزيرة وحبات برد تُسبَق برياح نشطة -إلا أن يصرفها الله- على أجزاء من تلك المناطق، مع فرصة سيول على أجزاء منها، والتغيير وارد لأنها توقعات والله أعلم”.

جريان السيول بسبب غزارة الأمطار:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت- بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وتؤدي الحالة إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقتي الجوف وتبوك.

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