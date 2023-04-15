تهيئة 3362 مصلى وجامعًا لصلاة عيد الفطر المبارك بمنطقة الرياض

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هيّأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض 3362 مصلى وجامعاً ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ، بمدن ومحافظات وقرى المنطقة.

مصليات العيد بالرياض

وشملت التجهيزات تهيئة 1654 مُصلى وجامعاً بمدينة الرياض، و60 مصلى وجامعاً بالدرعية، و113 مصلى وجامعاً في الأفلاج، و34 مصلى وجامعاً في حوطة بني تميم، و27 مصلى وجامعاً في شقراء، و33 مصلى وجامعاً في ثادق.

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تهيئة عدد من المصليات

وتم أيضا تهيئة 28 مصلى وجامعاً في رماح، و121 مصلى وجامعاً في وادي الدواسر، و30 مصلى وجامعاً في ضرماء، و465 مصلى وجامعاً في الدوادمي، و78 مصلى وجامعاً في الرين، و9 مصليات وجوامع في الغاط، و172 مصلى وجامعاً بالقويعية، و135 مصلى وجامعاً في عفيف.

كما شملت التجهيزات تهيئة 53 مصلى وجامعاً بالزلفي، و65 مصلى وجامعاً بالمزاحمية، و18 جامعاً في حريملاء، و11 مصلى وجامعاً بالحريق، و127 مصلى وجامعاً بالخرج، و18 مصلى وجامعاً بالسليل، و53 مصلى وجامعاً بالدلم، و42 مصلى وجامعاً بالمجمعة، و16 مصلى وجامعاً بمرات.

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