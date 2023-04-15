توضيح مهم من تقويم التعليم حول الاختبار التحصيلي

تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة تقويم التعليم أن الاختبار التحصيلي خاص بالتخصصات العلمية فقط، أما الطالبات فيشمل التخصصات العلمية والنظرية.

توضيح مهم من تقويم التعليم

جاء ذلك في رد من الهيئة عبر حساب العناية بالمستفيدين ردا على سؤال مغرد قال فيه “أنا الآن في الصف الثالث الثانوي تخصصي علوم شرعية وعربية ولا فتح عندي اختبار تحصيلي يقول (لا توجد اختبارات متاحه تتناسب مع مؤهلاتك)، هل فيه مشكلة؟ أم أن تخصصي ما يفتح؟”.

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وأجابت الهيئة بقولها: “مرحباً.. للطلاب: الاختبار التحصيلي خاص بالتخصصات العلمية فقط، أما الطالبات فيشمل التخصصات العلمية والنظرية”.

الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي

وفي وقت سابق، أعلن موقع قياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، نتائج اختبارات التحصيلي الورقية للفترتين الأولى والثانية.

ويمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات من خلال الخطوات التالية بكل سهولة عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب:

– توجه إلى الرابط الرئيسي الخاص بهيئة التقويم والتدريب من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

– اضغط على كلمة تسجيل ثم إدخال البيانات الخاصة بالموقع في الأماكن الخاصة بها.

– الضغط على كلمة الاختبارات.

– يليها الضغط على بيانات الاختبار.

– وآخر خطوة تتمثل في الضغط على نتائج الاختبار التحصيلي.

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