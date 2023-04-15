السبت، ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
توضيح مهم من تقويم التعليم حول الاختبار التحصيلي
تراجع كبير.. تعرف على أسعار الذهب في أسواق المملكة
تحذير من التأمينات للمستفيدين بعدم صرف المستحقات في هذه الحالة
ضبط 7 أشخاص متلبسين بجريمة مخلة بالشرف.. والداخلية تكشف التفاصيل
صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
اليورو يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

توضيح مهم من تقويم التعليم حول الاختبار التحصيلي

توضيح مهم من تقويم التعليم حول الاختبار التحصيلي

توضيح مهم من تقويم التعليم حول الاختبار التحصيلي
٠٢:٠٤:٢٠ م، السبت، ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة تقويم التعليم أن الاختبار التحصيلي خاص بالتخصصات العلمية فقط، أما الطالبات فيشمل التخصصات العلمية والنظرية.

توضيح مهم من تقويم التعليم

جاء ذلك في رد من الهيئة عبر حساب العناية بالمستفيدين ردا على سؤال مغرد قال فيه “أنا الآن في الصف الثالث الثانوي تخصصي علوم شرعية وعربية ولا فتح عندي اختبار تحصيلي يقول (لا توجد اختبارات متاحه تتناسب مع مؤهلاتك)، هل فيه مشكلة؟ أم أن تخصصي ما يفتح؟”.

اقرأ أيضا:

خطوات الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي لطلاب الثانوية

وأجابت الهيئة بقولها: “مرحباً.. للطلاب: الاختبار التحصيلي خاص بالتخصصات العلمية فقط، أما الطالبات فيشمل التخصصات العلمية والنظرية”.

الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي

وفي وقت سابق، أعلن موقع قياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، نتائج اختبارات التحصيلي الورقية للفترتين الأولى والثانية.

ويمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات من خلال الخطوات التالية بكل سهولة عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب:

– توجه إلى الرابط الرئيسي الخاص بهيئة التقويم والتدريب من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

– اضغط على كلمة تسجيل ثم إدخال البيانات الخاصة بالموقع في الأماكن الخاصة بها.

– الضغط على كلمة الاختبارات.

– يليها الضغط على بيانات الاختبار.

– وآخر خطوة تتمثل في الضغط على نتائج الاختبار التحصيلي.

اقرأ أيضا:

المدرسة الثانوية الرابعة والابتدائية الثامنة لتحفيظ القرآن تحصد المستوى التاسع في الاختبار التحصيلي

 

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اختبار التحصيلي تقويم التعليم هيئة تقويم التعليم

مواد ذات صلة

المزيد
تعرف على المراكز الصحية المناوبة في جميع مناطق المملكة

تعرف على المراكز الصحية المناوبة في جميع مناطق المملكة

١٢:٢٨ ص، السبت، ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
الرياض.. انتشار مكثف للفرق الميدانية بالمواقع المنخفضة والأنفاق غير المخدومة

الرياض.. انتشار مكثف للفرق الميدانية بالمواقع المنخفضة والأنفاق غير المخدومة

٠٦:٢٧ م، الأثنين، ٢٠ فبراير ٢٠١٧
الدفاع المدني يستعد لليلة 27 وختم القرآن في الحرم المكي

الدفاع المدني يستعد لليلة 27 وختم القرآن في الحرم المكي

٠٤:١٨ م، الأحد، ١٢ يوليو ٢٠١٥
بالفيديو.. سطو مسلح على محل مواد غذائية جنوب الرياض

بالفيديو.. سطو مسلح على محل مواد غذائية جنوب الرياض

١١:٤٠ م، الأثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *