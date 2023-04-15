تحذير من التأمينات للمستفيدين بعدم صرف المستحقات في هذه الحالة

تواصل – فريق التحرير:

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات أن التسجيل في نظام التأمينان بدون وجود علاقة عمل مخالف للنظام ولا يترتب عليه أي مستحقات.

جاء ذلك في رد من التأمينات عبر حساب “العناية بالعملاء”، على سؤال مغرد قال فيه: “هل سيتم محاسبة المؤسسه على استغلال اسمي بدون علمي؟”.

لا وجود لأي مستحقات

وأجابت التأمينات بقولها “أهلا بك , عزيزي العميل التسجيل بدون وجود علاقة عمل مخالف للنظام ولا يترتب عليه مستحقات”.

وأضافت التأمينات “يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة انه لا يعمل لمصلحته بغرامة مالية وفق قواعد فرض الغرامات عن المخالفات، ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الرابط (اضغط هنا).

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وفي وقت سابق، حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المستفيدين من الجمع بين العمل الخاضع لنظام التأمينات والعمل الخاضع للخدمة المدنية أو العسكرية في الوقت نفسه.

تحذير للمستفيدين

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أنه لا يمكن الجمع بين العمل الخاضع لنظام التأمينات والعمل الخاضع للخدمة المدنية أو العسكرية في الوقت نفسه.

وأضاف أنه في حال تم قبولك في عمل خاضع لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية يلزم استبعادك من نظام التأمينات.

صرف تعويض ساند

وكشفت المؤسسة أن تعويض ساند يُصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته.

وأكد أن أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف تعويض ساند، وعدم الأهلية لصرف تعويض ساند يوجد له أكثر من سبب.

وكشف أنه بإمكان المستفيد معرفة السبب والتحقق من أهلية استحقاق ساند، مبينًا أن أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف التعويض، هي:

1 – الإفلاس.

2 – إنهاء النشاط.

3 – فصل بموجب المادة “77”.

4 – انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل.

5 – الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل.

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حقيقة تأثر المعاش

كما كشفت مؤسسة التأمينات، عن حقيقة تأثر المعاش بصرف دعم حساب المواطن، مبينة أن مستحقات حساب المواطن لا تؤثر على صرف استحقاق المستفيد.

تسجيل المُدد بأثر رجعي

وأوضحت المؤسسة أنه بإمكان تسجيل المدد بأثر رجعي بمدة 24 شهر من تاريخ تقديم الطلب، وأنه يمكن تقديم طلب إضافة مدة بأثر رجعي عبر زيارة هذا الرابط: ( اضغط هنا ).

طرق تقديم طلبات ضم المدد

وبينت المؤسسة طرق تقديم طلبات ضم المدد والخدمات، واحتساب المعاش بعد ضم المدد، كذلك خدماتها الأخرى عبر تطبيق التأمينات الاجتماعية، وخدماتها الإلكترونية.

وتوجد 3 طرق لتقديم طلبات ضم المدد هي:

1 – تقديم الطلب مباشرة إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول أو إلى أحد فروعها.

2 – عن طريق جهة العمل التي يعمل بها.

3 – إرسال طلبه بالبريد المسجل إلى الجهة المختصة.

4 – تقديم الطلب اختياري.

ويعتبر طلب ضم مدد الاشتراك حق اختياري للمشترك، فله طلب الضم من عدمه، ويحق للمشترك العدول عن طلب ضم خدماته حتى لو تمت الموافقة على طلبه، حسب “اليوم”.

ويشترط أن يتقدم بطلب العدول إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير، وأن يتقدم قبل انتهاء مدة اشتراكه في النظام الأخير.

شروط ضم المدد والخدمات

1 – ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشًا.

2 – ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.

3 – ألا يزيد عمر المشترك عن 59 عامًا عند طلب الضم.

4 – ألا يكون المعاش في النظام قد استحق بسبب العجز.

5- ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددًا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن “الستين” في النظام الأخير.

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