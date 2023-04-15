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صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
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صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
٠١:٤٤:٤٣ م، السبت، ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي التخطيط والجدولة الثاني.

أخصائي المشاريع الخاصة باللجنة العليا الثاني.

مهندس المشروع.

والمزيد …

عن صدارة:

تأسست شركة صدارة للكيميائيات (صدارة) في أكتوبر 2011م، كمشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال الأميركية (داو).

ويمثل مشروع صدارة تحدياً غير مسبوق، إذ يُعتبر أكبر مجمع كيميائي متكامل في العالم يتم بناؤه دفعة واحدة، حيث يتكون من 26 مصنعاً عالمي المستوى، بطاقة إنتاجية تتجاوز ثلاثة ملايين طن متري من المنتجات الكيميائية سنوياً. كما يبلغ حجم استثمارات المشروع الإجمالية حوالي 75 مليار ريال (20 مليار دولار أمريكي).

طريقة التقديم:

أوضحت شركة صدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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