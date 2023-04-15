تراجع كبير.. تعرف على أسعار الذهب في أسواق المملكة

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تراجعت أسعار الذهب اليوم في أسواق المملكة بشكل ملحوظ، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، وحتى أمس الجمعة، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 241.82 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 221.67 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 211.60 ريالات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 181.37 ، وعيار 14 بـ 141.06 ، وعيار 12 سجل 120.91 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7521 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1693، وسعر كيلو الذهب نحو 241.820 ريال.

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أسعار الذهب أمس

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 245.37 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 224.92 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 214.70 ريالات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 184.03، وعيار 14 بـ 143.13، وعيار 12 سجل 122.68 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7631 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1718، وسعر كيلو الذهب نحو 245.365 ريال.

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