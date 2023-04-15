اليورو يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
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وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.12 متراجعا عن سعر أمس وأول أمس، بعد أن صعد مؤخرا إلى 4.15، أمس الجمعة.
وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:
درهم إماراتي 1.02
دينار بحريني 9.94
دينار كويتي 12.24
ريال عماني 9.74
ريال قطري 1.03
جنيه إسترليني 4.66
فرنك سويسري 4.19
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أسعار العملات أمام الريال أمس
وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.15 .
درهم إماراتي 1.02
دينار بحريني 9.95
دينار كويتي 12.26
ريال عماني 9.74
ريال قطري 1.03
جنيه إسترليني 4.69
فرنك سويسري 4.22
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