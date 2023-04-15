اليورو يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم السبت الموافق 15 من إبريل، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.12 متراجعا عن سعر أمس وأول أمس، بعد أن صعد مؤخرا إلى 4.15، أمس الجمعة.