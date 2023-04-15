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دعم الشرعية في اليمن: وصول 19 أسيرًا من أسرى التحالف

دعم الشرعية في اليمن: وصول 19 أسيرًا من أسرى التحالف

دعم الشرعية في اليمن: وصول 19 أسيرًا من أسرى التحالف
٠١:٠٧:١٠ م، السبت، ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، عن وصول (19) أسيراً من قوات التحالف إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ظهر اليوم السبت (15 أبريل 2023م).

تبادل الأسرى:

وأضاف أنه من بينهم (16) أسيراً سعودياً و (3) أسرى سودانيين وذلك في إطار عملية تبادل الأسرى مقابل إطلاق سراح (250) أسيراً من الحوثيين غادروا مطار أبها الدولي إلى صنعاء.
وكان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ومعالي نائب رئيس هيئه الأركان العامة قائد القوات المشتركة الفريق الركن مطلق بن سالم الازيمع، وأصحاب السمو والمعالي قادة أفرع القوات المسلحة، ورئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني اللواء الركن محمد بن زيد القحطاني، والملحق العسكري بسفارة جمهورية السودان لدى المملكة العميد الركن محمد عبدالواحد ابشر.
وبين العميد المالكي أن عملية تبادل الأسرى محل الاهتمام البالغ من القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف لإنهاء ملف الأسرى واستعادة كافة الأسرى والمحتجزين.
واختتم العميد المالكي تصريحه بتثمين قيادة القوات المشتركة للتحالف جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ على دعم وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.

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الكلمات الدلالية:
أسرى التحالف الرياض اليمن تبادل الأسرى دعم الشرعية مطار صنعاء وصول

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