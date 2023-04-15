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“تيك توك” يتلقى ضربة جديدة.. وحظره نهائيا بولاية أمريكية
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“تيك توك” يتلقى ضربة جديدة.. وحظره نهائيا بولاية أمريكية

“تيك توك” يتلقى ضربة جديدة.. وحظره نهائيا بولاية أمريكية

“تيك توك” يتلقى ضربة جديدة.. وحظره نهائيا بولاية أمريكية
١٢:٠٤:١١ م، السبت، ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

ذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية أن تطبيق الفيديوهات القصيرة “تيك توك”، تلقى ضربة جديدة في ولاية أمريكية.

حظر تيك توك بولاية أمريكية:

وأوضحت أنه على صعيد التضييق الغربي عليه، مرر برلمان ولاية مونتانا الأمريكية قانونا لحظر التطبيق في الولاية.

وكان  مجلس النواب المحلي في ولاية مونتانا على حظر «تيك توك» بواقع 54 مؤيدا مقابل 43 معارضا.

وأفاد المشرعون أن التطبيق يشجع نشاطات خطيرة بين البالغين مثل رشق أشياء على السيارات الذاتية القيادة وإشعال النيران في المرآة ومحاولة إخمادها عن طريق جسم الشخص.

أسباب أمنية:

وكانت العديد من الدول والمؤسسات الغربية، قد حظرت على موظفيها استخدام التطبيق في هواتف العمل لأسباب أمنية، كما حظرته دول في مناطق أخرى في العالم.

كما يواجه التطبيق خطر الحظر الكامل في الولايات المتحدة، حيث توجد مساع متزايدة في الكونغرس الأميركي لحظر استخدام التطبيق على كل المستخدمين في البلاد.

وسيؤثر ما تفعله الولايات المتحدة على خارج حدودها، فعلى سبيل المثال، قبيل إعلان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، حظر التطبيق على الأجهزة الحكومية البريطانية، قال:”إننا ننظر إلى ما يفعله حلفاؤنا”.

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الكلمات الدلالية:
تطبيق تيك توك حظر تيك توك مشروع قانون مونتانا الأمريكية

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