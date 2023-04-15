مجددا.. قهرمان مرعش التركية تتعرض لهزة أرضية

تواصل- فريق التحرير:

وقعت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، اليوم، في ولاية قهرمان مرعش جنوب تركيا.

هزة بكهرمان مرعش:

وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أن مركز الهزة الأرضية في قضاء غوكصون بالولاية، وكانت على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.

هزة أرضية بمصر:

وقبل ساعات أعلنت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية في مصر، عن هزة أرضية بقوة 4.57 درجة على مقياس ريختر.

وأوضحت محطات رصد الزلازل أن الهزة وقعت على بعد 37 كيلو متر شمال شرق مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وقال المعهد في بيان صحفى إن الهزة الأرضية حدثت في تمام الساعة 01:58 صباحًا بالتوقيت المحلي للبلاد.

وأضاف أن الهزة الأرضية لم تتسبب في وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن مصر بعيدة كل البعد عن الدخول في حزام الزلازل.

ونوه أنها لن تدخل في الفترة العمرية التي نعيش فيها، الزلازل التي حدثت جاء جميعها من مناطق متوقع حدوث زلازل فيها بشكل دوري وهذا أمر طبيعي.

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