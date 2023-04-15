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ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات بأسواق المملكة.. واستياء بين المستهلكين
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ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات بأسواق المملكة.. واستياء بين المستهلكين

ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات بأسواق المملكة.. واستياء بين المستهلكين

ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات بأسواق المملكة.. واستياء بين المستهلكين
١١:٢٩:١٦ ص، السبت، ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تلقت وزارة التجارة الكثير من الشكاوى، حول ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات.

وكشفت عن استياء عدد من المستهلكين،بخصوص ارتفاع قيمة قطع غيار السيارات وعدم السماح بإجراء الصيانة للسيارات.

ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات:

وبحسب “الرياض”، فقد أكدت في تعميم لاتحاد الغرف، أن شكاوى المستهلكين تتضمن الاستياء بعدم السماح بإجراء الصيانة للسيارات في حالة:

-شراء المستهلك لقطع الغيار عن طريق الإنترنت.

–  أو من خارج المملكة.

كما دعت اتحاد الغرف السعودية لتزويد بالبيانات والمعلومات المطلوبة وحصر التحديات وبحث الحلول الهادفة لمعالجتها ومتابعة تنفيذها.

استيراد قطع غيار السيارات:

وأفاد رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق، أن الارتفاعات الحاصلة ليست محصورة في قطع غيار السيارات، حيث تشمل جميع السلع بمختلف المنتجات سواء الاستهلاكية او الكمالية.

وأوضح أن الارتفاعات مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية العالمية، حيث سجلت كافة السلع المستوردة زيادة ملحوظة خلال الأشهر الماضية.

وبيّن أيضا أن الزيادة في الأسعار شملت كذلك المركبات الجديدة بمختلف مصادرها.

وأضاف أن المملكة تستورد كافة قطع غيار السيارات وليست مصنعة لتلك المنتجات، مما ينعكس على القيمة النهائية على تلك القطع جراء ارتفاع تكاليف الشحن.

وتابع قائلا : إن أسعار قطع الغيار تختلف بين دول الخليج من سلعة لاخرى، منبها أن أسعار قطع الغيار على مستوى الخليج متقاربة الى حد كبير، خصوصا بالنسبة لقطع الغيار المرتبطة بوكلاء السيارات.

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الكلمات الدلالية:
ارتفاع أسعار المستهلكين صيانة السيارات قطع غيار السيارات وزارة التجارة

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