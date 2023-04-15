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معركة بالأسلحة الثقيلة بالخرطوم .. وأعمدة الدخان تتصاعد من داخل قاعدة مروي الجوية
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معركة بالأسلحة الثقيلة بالخرطوم .. وأعمدة الدخان تتصاعد من داخل قاعدة مروي الجوية

معركة بالأسلحة الثقيلة بالخرطوم .. وأعمدة الدخان تتصاعد من داخل قاعدة مروي الجوية

معركة بالأسلحة الثقيلة بالخرطوم .. وأعمدة الدخان تتصاعد من داخل قاعدة مروي الجوية
١١:١٥:١٢ ص، السبت، ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ذكرت وسائل إعلام أن أعمدة الدخان تصاعدت من داخل قاعدة مروي الجوية في العاصمة السودانية الخرطوم.

معارك مسلحة بالخرطوم:

وأوضحت أن ذلك تم وسط اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في القاعدة والعاصمة السودانية.

وأضافت أيضا أنه سماع دوي إطلاق نار كثيف جنوبي العاصمة ، مع تردد أبناء عن استخدام اسلحة وثقيلة في الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

يذكر أن قوات الدعم السريع لم تنسحب من قاعدة مروي، رغم تحذيرات الجيش السوداني من خطورة الوضع الأمني الراهن بعد التوترات التي تفجرت في منطقة مروي بالولاية الشمالية للبلاد.

وقد جرت تحركات مكوكية قبل يومين، داخل الجيش والدعم على السواء من أجل التهدئة.

سبب التوتر بين الجيش والدعم السريع:

وبدأ التوتر بين الطرفين بعدما دفعت قوات الدعم السريع بـ 100 مركبة نحو مطار مروي الذي يعتبر مطاراً استراتيجياً مسانداً لمطار الخرطوم المدني في حالات الطوارئ.

ويضم المطار قاعدة جوية عسكرية مساندة للمطار العسكري الأول الموجود بالخرطوم، تشمل دفاعات جوية عن شمال ووسط وغرب وشرق السودان.

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الكلمات الدلالية:
أعمدة الدخان الأسلحة الثقيلة الجيش السوداني الخرطوم الدعم السريع مروي الجوية معركة

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