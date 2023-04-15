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الحشرات تنهي حياة سجين في هذه الدولة
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الحشرات تنهي حياة سجين في هذه الدولة

الحشرات تنهي حياة سجين في هذه الدولة

الحشرات تنهي حياة سجين في هذه الدولة
١١:٠٤:٠٩ ص، السبت، ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تعرض سجين أمريكي لنهاية مروعة، حيث توفي داخل زنزانة قذرة في ولاية جورجيا الأمريكية، بعد 3 أشهر من القبض عليه.

وفاة سجين بسبب الحشرات:

وكان السجين “لاشاون ثومبسون: الذي يبلغ من العمر 35 عاما، قد توفي بعد أن أكلته الحشرات وبق الفراش على قيد الحياة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن  محامي أسرة الضحية، أنه تم العثور على السجين ميتا داخل زنزانة مثيرة للاشمئزاز في سجن مقاطعة فولتون في جورجيا.

وأوضح أنه أثناء احتجازه في السجن، تم نقله إلى جناح الطب النفسي في السجن بعد أن اكتشفوا أنه يعاني من مرض عقلي.

ونوه أيضا أنه كان لديهم خطة لنقله إلى وحدة المراقبة الطبية، لكن الخطة لم تنفذ، ووجدوه ميتا، وبق الفراش قد انتهى من أكل جسده.

تقرير الطب الشرعي:

وأفاد تقرير الطبيب الشرعي أنه لم يتم العثور على أي علامات واضحة لصدمة في جسد المتوفى، لكن كان الجسد مغطى ببق الفراش.

بينما أوضح شقيق تومسون للصحفيين أن صور جثة شقيقه كانت مفجعة ويصعب النظر إليها.

فيما طالبت عائلته بإجراء تحقيق جنائي وإغلاق السجن واستبداله بمنشأة جديدة، عقب وقوع الكارثة.

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