دولة عربية تتعرض لزلزال بقوة 4.5 ريختر

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أعلنت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية في مصر، عن هزة أرضية بقوة 4.57 درجة على مقياس ريختر.

هزة أرضية بمصر:

وأوضحت محطات رصد الزلازل أن الهزة وقعت على بعد 37 كيلو متر شمال شرق مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وقال المعهد في بيان صحفى إن الهزة الأرضية حدثت في تمام الساعة 01:58 صباحًا بالتوقيت المحلي للبلاد.

وأضاف أن الهزة الأرضية لم تتسبب في وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن مصر بعيدة كل البعد عن الدخول في حزام الزلازل.

ونوه أنها لن تدخل في الفترة العمرية التي نعيش فيها، الزلازل التي حدثت جاء جميعها من مناطق متوقع حدوث زلازل فيها بشكل دوري وهذا أمر طبيعي.

وأفاد أن ذلك لا يستدعي القلق وأن مصر مستقرة قد تتعرض إلى زلازل من النوع المتوسط وقد نشعر بها وقد لا نشعر بها.

وأشار أيضا إلى أن مصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث إن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل.

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