الدفاع تعلن عن فتح باب التجنيد الموحد من رتبة “جندي” حتى “رقيب”.. الشروط وموعد التقديم

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تعلن وزارة الدفاع عن فتح باب التجنيد الموحد (للجنسين) للفترة القادمة لعام1444هـ، للوظائف العسكرية من رتبة (جندي) حتى (رقيب)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الرتب العسكرية:

جندي.

جندي أول.

عريف.

وكيل رقيب.

رقيب.

القوات المسلحة وأفرعها:

القوات المسلحة السعودية.

القوات البرية الملكية السعودية.

القوات الجوية الملكية السعودية.

القوات البحرية الملكية السعودية.

قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

قوة الصواريخ الاستراتيجية.

الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

قيادة القوات المشتركة.

شروط التقديم (رجالية):

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن لا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية.

أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

أن لا يكون متزوجا من غير سعودية.

ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة .البدنية واختبار التخصص .

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

شروط التقديم (نسائية):

أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخله بالشرف والأمانة مالم يكن قد رٌد اعتبارها إليها.

أن تكون لائقة طبياً للخدمة العسكرية.

أن لا تكون موظفة في اي جهة حكومية.

أن لا يقل سن المتقدمة عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

أن يتناسب طول القامة مع وزنها، ويكون الحد الأدنى للطول (155) سم.

أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة.

أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.

اجتياز المقابلة الشخصية.

أن تتوفر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/10/10هـ الموافق 2023/04/30م.

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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