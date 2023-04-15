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أمريكي يصدم عائلته بإلقاء أكوام من الدولارات على طريق سريع.. سبب غير متوقع
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أمريكي يصدم عائلته بإلقاء أكوام من الدولارات على طريق سريع.. سبب غير متوقع

أمريكي يصدم عائلته بإلقاء أكوام من الدولارات على طريق سريع.. سبب غير متوقع

أمريكي يصدم عائلته بإلقاء أكوام من الدولارات على طريق سريع.. سبب غير متوقع
٠٩:٥٩:٢٦ ص، السبت، ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

في واقعة نادرة بالولايات المتحدة ، قام رجل بإلقاء أكوام من الدولارات من نافذة سيارته على أحد الطرق السريعة في ولاية أوريغون.

أكوام من الدولارات:

وكانت أكوام الدولارات من نصيب العديد من المارة منها، بينما كان نصيب عائلته الإفلاس.

وقد توقف العشرات من المارة لأخذ الأموال، التي اختفت بالكامل تقريبا بعد ساعة من رميها.

وفي التفاصيل فقد أخبرت عائلة كولين ديفيس مكارثي، شرطة الولاية أنه استنزف حساباتهم المصرفية المشتركة لتمويل عرض الكرم الذي أقدم عليه، وتركهم بلا أموال.

بينما أوضحت الشرطة أن الرقم الدقيق للأموال التي أغدقها مكارثي غير معروف حتى الآن.

كما حذرت مكارثي للتوقف عن إلقاء الأموال لأنه من الخطر على الناس الركض على الطريق السريع في الظلام.

وتناقلت وسائل إعلام أن بعض الأموال كانت من فئة 100 دولار، مما يشير إلى وجود إجمالي كبير.

فيما أوضح مكارثي أنه ألقى الأموال من سيارته لأنه أراد “أن يبارك الآخرين بهدايا من المال”.

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الكلمات الدلالية:
أكوام الدولارات إلقاء الأموال الإفلاس المارة شرطة الولاية ولاية أوريغون

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