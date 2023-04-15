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مهلة 6 أشهر.. البلدية والإسكان تُصدر دليل إجراءات امتثال المباني
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مهلة 6 أشهر.. البلدية والإسكان تُصدر دليل إجراءات امتثال المباني

مهلة 6 أشهر.. البلدية والإسكان تُصدر دليل إجراءات امتثال المباني

مهلة 6 أشهر.. البلدية والإسكان تُصدر دليل إجراءات امتثال المباني
٠٩:٣٨:٤٧ ص، السبت، ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دليل إجراءات شهادة امتثال المباني.

دليل إجراءات امتثال المباني:

ومنحت الوزارة  منح المباني القائمة مهلة 6 أشهر للالتزام والامتثال بما جاء في الدليل.

يأتي هذا بهدف الحد من التشوهات البصرية في المباني التجارية والسكنية، والارتقاء بالمشهد الحضري في المدن.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها، أنه تم تحديد آليات للحصول على الشهادة وفق عدد من المتطلبات.

بنود منح شهادة امتثال المباني:

وأوضحت أنه يتم منح شهادة امتثال المباني وفق 3 بنود، وهي:

1-تصميم المبنى متضمناً ٧ عناصر.

2- الموقع العام والذي يتضمن ٦ عناصر.

3- التشوّه البصري الذي يتضمن ١٥ عنصراً.

ونوهت أيضا أن هذه الاشتراطات إلزامية للحصول على شهادة الامتثال، وفي حال عدم الالتزام بالشروط والمتطلبات أثناء إشغال المبنى فسيتم فرض الغرامات على المخالفين.

كما يمكن الاطلاع على الدليل من خلال زيارة صفحة “مدينتي مسؤوليتي” في موقع الوزارة.

ودعت الوزارة أصحاب المباني القائمة والجديدة للاستفادة من المهلة الحالية والتي تنتهي في ١٤٤٥/٣/١ لمعالجة أوضاعها، لما في ذلك من أهمية في تحسين المشهد الحضري الذي يعد من أهم الركائز في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأيضا لتوفير بيئة عمرانية صحية مستدامة، إضافة إلى معالجة التشوه البصري والارتقاء بجودة الحياة.

وكانت الوزارة قد  أطلقت عددا من اللوائح والتشريعات التي تستهدف تحسين المشهد الحضري والحد من عناصر التشوّه البصري، والارتقاء بجودة الحياة في مُدن المملكة.

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الكلمات الدلالية:
البلدية والإسكان التشوه البصري امتثال المباني دليل إجراءات مهلة 6 أشهر

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