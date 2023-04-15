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على الهواء مباشرة.. فيديو يوثق محاولة اغتيال رئيس وزراء اليابان
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على الهواء مباشرة.. فيديو يوثق محاولة اغتيال رئيس وزراء اليابان

على الهواء مباشرة.. فيديو يوثق محاولة اغتيال رئيس وزراء اليابان

على الهواء مباشرة.. فيديو يوثق محاولة اغتيال رئيس وزراء اليابان
٠٩:٠٩:٤٤ ص، السبت، ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أبريل ٢٠٢٣
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الكلمات الدلالية:
الحملة الانتخابية اليابان رئيس الوزراء رئيس وزراء اليابان كيشيدا محاولة اغتيال

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