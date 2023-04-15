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اليوم الثاني يشهد 3 رحلات جوية في عملية تبادل الأسرى مع الحوثيين

اليوم الثاني يشهد 3 رحلات جوية في عملية تبادل الأسرى مع الحوثيين

اليوم الثاني يشهد 3 رحلات جوية في عملية تبادل الأسرى مع الحوثيين
٠٩:١٧:٣٧ ص، السبت، ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام يمنية اليوم السبت الجدول الزمني المقرر بصفة أولية لرحلات طائرات الصليب الأحمر لنقل الأسرى في عملية التبادل التي ستجريعلى مدار اليوم والتي جاءت كالآتي:

تبادل الأسرى مع الحوثيين:

1- الساعة 08:30 صباحاً: إقلاع طائرة من مطار أبها تقل 125 أسيراً حوثياً إلى مطار صنعاء.

2- الساعة 09:30: إقلاع 3 طائرات من مطار المخا لنقل 100 أسير حوثي إلى مطار صنعاء.

3- الساعه 09:30: إقلاع طائرة من مطار صنعاء إلى مطار الرياض تحمل 19 أسيراً من القوات المشتركة للتحالف إضافة إلى شقيق ونجل عضو مجلس القيادة العميد طارق صالح.

تحالف دعم الشرعية:

وحسب بيان للشرعية، ستعمل الحكومة في اليوم الثاني على نقل وتبادل دفعة أخرى من المحتجزين مع الميليشيات عبر مطارات أبها، صنعاء، الرياض، والمخا.

وفي اليوم الثالث والأخير من المرحلة ستجري عملية التبادل عبر مطاري صنعاء وتداوين بمحافظة مأرب، بينهم الأربعة الصحفيين المحكومين ظلمًا بالإعدام.

وأعرب الفريق الحكومي عن خالص شكره وتقديره لدور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة ، الرامي إلى إغلاق الملف الإنساني، ولمكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تسهيل عمليات الإفراج والتبادل.

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الكلمات الدلالية:
الحوثيين الرياض تبادل الأسرى دعم الشرعية مطار أبها مطار المخا مطار صنعاء

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