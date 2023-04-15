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منها الرياض.. توقعات الطقس: جريان السيول بسبب غزارة الأمطار على 8 مناطق بالمملكة
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منها الرياض.. توقعات الطقس: جريان السيول بسبب غزارة الأمطار على 8 مناطق بالمملكة

منها الرياض.. توقعات الطقس: جريان السيول بسبب غزارة الأمطار على 8 مناطق بالمملكة

منها الرياض.. توقعات الطقس: جريان السيول بسبب غزارة الأمطار على 8 مناطق بالمملكة
٠٨:٤٦:٣٧ ص، السبت، ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت- بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

جريان السيول بالرياض:

وتؤدي الحالة إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقتي الجوف وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي والاوسط تصل الى أكثر من 40 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

ويرتفع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى أعلى من مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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