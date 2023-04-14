للتواصل ونشر الإسلام.. ترجمة فورية لخطب الجمعة بالمسجد النبوي إلى 10 لغات

تواصل – واس:

للتواصل ونشر الإسلام، انطلق مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطب ودروس الحرمين الشريفين وخدمة الزوار بمختلف بلغاتهم.

وكشفت وكالة الرئاسة للغات والترجمة أنها تعمل من خلال إدارة الترجمة على ترجمة خطب المسجد النبوي وترجمة محتوى إصدارات الوكالة المقروءة والمسموعة والمرئية.

ترجمة محتوى وسائل التواصل مع الزائرين

وأوضحت أنا قامت بترجمة محتوى وسائل التواصل مع الزائرين في المسجد النبوي كاللوحات وعروض الشاشات الإلكترونية والتطبيقات الذكية وقنوات التواصل الاجتماعي.

ترجمة خطب المسجد النبوي في المصليات

وفعلت ترجمة خطب المسجد النبوي في المصليات النسائية من خلال إدارة الترجمة النسائية التي تقدم خدمات متميزة في القسم النسائي تشمل تقديم عدة مبادرات من ضمنها صناعة محتوى إثرائي للزائرات مترجم إلى عدة لغات, بالإضافة إلى خدمات الترجمة في الأقسام النسائية.

ترجمة الخطب إلى عشر لغات تصل لـ 3 ملايين كلمة

وأكدت أن ترجمة خطب المسجد النبوي إلى عشر لغات تصل لأكثر من (3) ملايين كلمة، واللغات هي: “الإنجليزية والفرنسية والأردية والملاوية، والتركية والبنغالية والهوسا والصينية والروسية والفارسية” ويتم اختيارها بناءً على دراسة ميدانية للغات الأكثر شيوعاً لقاصدي المسجد النبوي.

وأشارت إلى أن إحصائيات إدارة الترجمة بلغت أكثر من (١١٢٠) محتوى وأكثر من (١٢٢٠) ملخصاً ومقتطفاً, بالإضافة إلى ترجمة (٦٣٠) خطبة وترجمة (١٥٠) درساً بالمسجد النبوي.

وتم توزيع (٤٨٠٠) سماعة على المستفيدين، بينما تبث مخرجات الإدارة على (۱٠) قنوات عبر الإنترنت، و(۷) قنوات بث إذاعي.

كما تعمل الوكالة من خلال إدارة اللغات على تقديم خدماتها للزوار وإرشادهم وتوجيههم بمختلف اللغات وتقديم الدعم لإداراتها في جانب الترجمة لخدمة القاصدين.