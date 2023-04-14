طرائف رمضانية.. صام عرفة وأفطر طوال العام!

تواصل – فريق التحرير:

مما يحكي في تاريخ العرب، أن الناس وجدوا رجلاً قد أفطر في شهر رمضان..

فأخذوه إلى الوالي، فقال له: يا عدو الله أتفطر في شهر رمضان؟..

فأجاب الرجل: أنت أمرتني بذلك..

قال الوالي: هذا شرّ، كيف أمرتك؟..

قال الرجل: حدثت عن ابن عباس: أنه من صام يوم عرفة كأنما صام عاما وقد صمته فكأني صمت كل رمضان، فضحك الوالي وأخلى سبيله.

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