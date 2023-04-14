طرائف رمضانية.. صام عرفة وأفطر طوال العام!
تواصل – فريق التحرير:
مما يحكي في تاريخ العرب، أن الناس وجدوا رجلاً قد أفطر في شهر رمضان..
فأخذوه إلى الوالي، فقال له: يا عدو الله أتفطر في شهر رمضان؟..
فأجاب الرجل: أنت أمرتني بذلك..
قال الوالي: هذا شرّ، كيف أمرتك؟..
قال الرجل: حدثت عن ابن عباس: أنه من صام يوم عرفة كأنما صام عاما وقد صمته فكأني صمت كل رمضان، فضحك الوالي وأخلى سبيله.
اقرأ أيضًا:
طرائف رمضانية.. ليس الشك حجة على اليقين؟
طرائف رمضانية.. أفطر القاضي خطأ!
طرائف رمضانية.. دعاء الابن في التراويح!