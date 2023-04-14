تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار غزيرة وأتربة على هذه المناطق حتى المساء

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار وسيول ورياح وأتربة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المطرية المتوقعة قد تؤدي لجريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق:

1 – منطقة تبوك، وتشمل “تيماء”.

2 – المنطقة الشرقية، وتشمل “النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا”.

3 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب”.

4 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “العيص وخيبر والعلا وبدر ووادي الفرع والحناكية والمهد”.

5 – منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشيؤ وبني حسن والحجرة والمخواة”.

6 – منطقة جازان، وتشمل” أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصبيا وصامطة وضمد”.

7 – منطقة حائل، وتشمل “الشملي وحائل وموقق والحائط والسليمي والشنان والغزالة وبقعاء وسميراء”.

8 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الطائف والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والموية وتربة ورنية بحرة والجموم والعاصمة المقدسة والكامل وخليص”.

9 – منطقة عسير، وتشمل ” أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل

وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والعرين وبيشة وتثليث وطريب”.

10 – منطقة القصيم، وتشمل “الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية

والثامرية والعمار والشماسية والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء”.

11 – منطقة الرياض، وتشمل “الدرعية والدلم والمزاحمية وضرما وحريملاء ومرات والزلفي والمجمعة وثادق والحريق والخرج

وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والقويعية وعفيف”.

الحالة مستمرة تستمر حتى الـ 11 مساءً

وأشار مركز الأرصاد إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح النشطة والغبار تستمر حتى الساعة 11 من مساء اليوم.

استمرار الحالة المطرية

فيما كشف متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن التوقعات تشير إلى استمرار الحالة المطرية على معظم المناطق حتى إجازة عيد الفطر.

ضرورة متابعة الإرشادات الرسمية عن أحوال الطقس

وأوضح أن هذه الأجواء قد تكون مناسبة لمن يحسن استغلالها مع أخد الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات المركز والإرشادات الرسمية عن أحوال الطقس.

ضرورة أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

الدفاع المدني يدعو إلى البقاء في أماكن آمنة

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات.

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