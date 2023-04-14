الخامس عالميًا.. هذا ما قاله أكبر مريض للإيدز بعد تعافيه

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اعتقد بول إدموندز أن تشخيصه بالإيدز كان حكمًا بالإعدام.

لكنه بعد أكثر من ثلاثة عقود، أصبح أحد خمسة أشخاص في جميع أنحاء العالم يتعافون من فيروس نقص المناعة البشرية.

وتم تشخيص إدموندز (66 عامًا)، وزوجه، أرني هاوس، بفيروس نقص المناعة البشرية قبل ثلاثة عقود.

لكن بفضل التطورات الطبية، خضع الزوجان للعلاج المضاد للفيروسات القهقرية مما جعل الفيروس غير قابل للانتقال.

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لم يكن الأمر كذلك حتى عام 2018، عندما تم تشخيص إدموندز بسرطان الدم، حيث أصبح العلاج للزوجين ممكنًا.

قال لشبكة “إي بي سي نيوز”: “لم أكن مستعدًا للموت””، متأملًا رعايته في مركز “سيتي أوف هوب” الطبي في كاليفورنيا، حيث كانت زراعة الخلايا الجذعية هي مفتاح الحياة الخالية من الأمراض.

زرع الخلايا الجذعية

بعد العلاج الكيميائي، خضع إدموندز لعملية زرع الخلايا الجذعية – وهو إجراء غالبًا ما يكون محفوفًا بالمخاطر، ويؤدي إلى إضعاف جهاز المناعة – من متبرع لديه طفرة جينية مقاومة لفيروس نقص المناعة البشرية.

قالت الدكتورة جانا ديكر، طبيبة إدموند: “إنها طفرة نادرة جدًا. إنها موجودة في حوالي 1٪ من السكان. إنه ليس شيئًا نجده بشكل شائعً”.

وأصبح إدموندز بفضل هذا الإجراء خامس شخص في العالم يتعافى من فيروس نقص المناعة البشرية.

قال ديكر، الذي يعمل أستاذًا سريريًا مساعدًا للأمراض المعدية: “لا يمكننا العثور على دليل على تكرار إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية. لقد كان رائعًا حقًا”.

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في يوليو الماضي، أعلن مركز “سيتي أوف هوب” عن تعافي إدموندز، المعروف آنذاك باسم المريض المجهول.

وقال: “كنت ممتنًا بشكل لا يصدق. أنا ممتن لكوني على قيد الحياة. “كنت ممتنًا لوجود متبرع”.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 38 مليون شخص يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية.

وهذه الفيروس أمر غير قابل للشفاء بالنسبة للشخص العادي. ومع ذلك، يتوفر العلاج لقمع الفيروس، مثل العلاج الوقائي قبل التعرض، مما يقلل من فرصة انتقال الفيروس إلى الأفراد غير المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

وبينما يحاول الباحثون تصنيع لقاح، فشلت المحاولات المتكررة.

في يناير، واجهت أبحاث فيروس نقص المناعة البشرية انتكاسة بعد فشل لقاح في التجارب المتقدمة، والتي وصفها الدكتور أنتوني فوسي بأنها “مخيبة للآمال”.