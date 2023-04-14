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بالفيديو.. عملية سطو على محل بقالة تتحول إى معركة بالسيوف في الهند
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بالفيديو.. عملية سطو على محل بقالة تتحول إى معركة بالسيوف في الهند

بالفيديو.. عملية سطو على محل بقالة تتحول إى معركة بالسيوف في الهند

بالفيديو.. عملية سطو على محل بقالة تتحول إى معركة بالسيوف في الهند
٠٢:٠٤:٥٩ ص، السبت، ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:
أظهر مقطع فيديو عملية سطو على بقالة في ولاية ماهاراشترا الهندية وقد تحولت إلى معركة بالسيوف.
ويبدأ الفيديو عندما دخل لص معه سيف فأخرج صاحب البقالة سيف آخر وبدأوا بالمبارزة وبعدها هرب اللص مسرعا خارج المحل.
ويبدو أن اللص تفاجأ بموقف صاحب البقالة وكان يتوقع منه الاستسلام إلا أن الأخير قرر المواجهة فهرب اللص مسرعا.

سرقو الهواتف المحمولة

وفي فيديو تم تداوله حديثا، ابتكر لصوص فكرة جديدة جدا لسرقة الهواتف المحمولة من الناس، وذلك عبر التدلّي فوق جسر وانتظار مرور القطار ثم سرقة الهواتف المحمولة من الركاب الذين يستمتعون بتصوير المناظر المائية.
وفي الفيديو يظهر أحد الركاب في القطار وهو يصور مشهد النهر والمياه عبر تليفونه المحمول، ثم فجأة يختفي تليفونه من يده، فيبدو الرجل تائها لا يعرف ماذا يقول ولا ماذا يصنع؛ بعدما تمت سرقة تليفونه المحمول!!
ومع إعادة المشهد بصورة بطيئة، يتبدى لنا كيف علق اللص نفسه على إحدى سواري الكوبري، ثم كمن حتى استطاع خطف تليفون الرجل من يده في أقل من لمح البصر.
https://twitter.com/i/status/1646698485406924802
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