تحذير طبي لمن يجري فحوصات دم حتى مع ظهور النتائج سليمة

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قال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، إن تحاليل الدم السليمة لاتعني خُلُو الشخص من الأمراض.

وكتب النمر في حسابه عبر موقع “تويتر: “من الخطأ ان تذهب لمختبر لإجراء فحوصات دم (تشييك) قبل المرور على الطبيب لأن القاعدة الطبية تقول”تحاليل الدم السليمة لاتعني أن الشخص خالي من الأمراض”.

وأضاف: “والذي يحدد خلو الشخص من الأمراض من عدمه هو تقييم الطبيب وفحصه السريري أولاً ثم الفحوصات التي يحتاجها الطبيب لذلك الشخص تحديدًا”.

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ما هو فحص الدم؟

فحص الدم اسم عام لمجموعة من الفحوصات الممكن إجراؤها من خلال أخذ عينة من دم الجسم ووضعها في أنبوب اختبار ومن ثم إجراء اختبارات دقيقة عليها في المختبر.

ووفقًا لموقع “ويب طيب”، فإن الهدف من فحص الدم هو قياس مستويات المواد المختلفة الموجودة فيه مثل تعداد خلايا الدم، تركيز الأملاح، ومستويات العناصر الأخرى التي من شأنها أن تدل على وجود الحالات المرضية، مثل:

-مستوى الهيموجلوبين الذي قد يشير لفقر الدم (Anemia).

-فحص وظائف الكلى والكبد الذي من شأنه أن يدل على وجود خلل في عمل هذه الأعضاء.

-مستوى السكر الذي من شأنه أن يدل على الإصابة بمرض السكري.

-فحص مستويات الكوليسترول في الدم وغيره

-تشخيص العوامل الضارة المختلفة التي قد تكون في الجسم، وذلك من خلال أخذ عينة زرع (Culture) للدم والبحث عن الجراثيم والفيروسات المختلفة وغيرها من الملوثات التي قد تتواجد في الدم.

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