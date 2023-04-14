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بعد تخطيه المليار مستخدم.. ولاية أمريكية تحظر تطبيق “تيك توك” بشكل كامل
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بعد تخطيه المليار مستخدم.. ولاية أمريكية تحظر تطبيق “تيك توك” بشكل كامل

بعد تخطيه المليار مستخدم.. ولاية أمريكية تحظر تطبيق “تيك توك” بشكل كامل

بعد تخطيه المليار مستخدم.. ولاية أمريكية تحظر تطبيق “تيك توك” بشكل كامل
٠١:١٩:٤٤ ص، السبت، ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

صوتت الهيئة التشريعية لولاية مونتانا الأميركية على حظر “تيك توك” بشكل كامل.

ووصل تطبيق الفيديوهات القصيرة “تيك توك” إلى نحو مليار مستخدم خلال 5 سنوات من انطلاقه، وفق ما ذكرت صحيفة ” الجارديان” البريطانية.

ومع أن تقديرات أظهرت أن العدد انخفض مع مطلع عام 2023 إلى نحو 834 مليونا، غير أنه يبقى واحدا من أكبر المنصات الاجتماعية على الإنترنت وأكثرها نموا.

150 مليون مستخدم

وقبل نحو أسبوعين، قال المدير التنفيذي للتطبيق، شو زي تشيو، إن لديه أكثر من 150 مليون مستخدم نشط في الولايات المتحدة وحدها.

في سياق آخر ، استجابت أستراليا، لنصائح جهات استخباراتية في البلاد، وقررت حظر تطبيق تيك تيوك الصيني، على الأجهزة الإلكترونية الحكومية.

في أقرب وقت

من جانبه، قال المدعي العام الأسترالي مارك دريفوس إن القرار اتخذ على ضوء نصائح من وكالات الاستخبارات في البلاد، وسيبدأ تنفيذه “في أقرب وقت ممكن عمليا”، حسب “سكاي نيوز عربية”.

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فرنسا تحظر تثبيت تطبيقي تيك توك ونتفلكس على 2.5 مليون موظف

النرويج تحظر على موظفيها الرسميين استخدام تطبيقي تيك توك وتيليجرام

قرار فرنسي

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت، يوم الجمعة الماضي، أنها قررت حظر تثبيت تطبيقي تيك توك ونتفلكس على 2.5 مليون موظفًا من موظفي الحكومة.

النرويج تحظر استخدام تطبيقي تيك توك وتليجرام

يأتي هذا بعد أيام، من إعلان الحكومة النرويجية، أنها أبلغت موظفيها بحذف تطبيقات تيك توك الصيني وتليجرام الروسي من أجهزتهم الخاصة بالعمل.

القرار جاء بسبب مخاوف التجسس

وأوضحت وزارة العدل أنها نصحت الموظفين الرسميين في البلاد بعدم تنزيل التطبيقات على أجهزتهم الخاصة بالعمل، بسبب مخاوف التجسس.

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بعد فرنسا والنرويج.. أستراليا تقرر حظر تطبيق تيك توك

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أمريكا تطبيق تطبيق تيك توك تيك توك ولاية أمريكية

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