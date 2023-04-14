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فرنسا تحترق.. احتجاجات واسعة بعد الموافقة على خطة زيادة سن التقاعد
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فرنسا تحترق.. احتجاجات واسعة بعد الموافقة على خطة زيادة سن التقاعد

فرنسا تحترق.. احتجاجات واسعة بعد الموافقة على خطة زيادة سن التقاعد

فرنسا تحترق.. احتجاجات واسعة بعد الموافقة على خطة زيادة سن التقاعد
٠١:٢٠:١٤ ص، السبت، ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

من جديد اندلعت مساء الجمعة، احتجاجات موسعة في العديد من المدن الفرنسية بعد الموافقة على خطة زيادة سن التقاعد.

تظاهر آلاف المحتجين الغاضبين في فرنسا

وحسب وكالة رويترز، فقد خرج آلاف المحتجين الغاضبين بعدما أعطى المجلس الدستوري الضوء الأخضر لإصلاح الرئيس إيمانويل ماكرون للتقاعد.

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واحتشد المحتجون أمام مجلس البلدية في باريس. وفي مدينة نيس، نظم متظاهرون مسيرة على طول الواجهة البحرية في تجمعات قطعت طرق رئيسية.

دعوة عامة لمسيرات غاضبة في أنحاء البلاد

ومن المتوقع انطلاق مظاهرات اليوم السبت، بينما دعت نقابات عمالية إلى مسيرات احتجاجية جديدة في الأول من مايو.

المجلس الدستوري يقر خطة رفع سن التقاعد

وأقر المجلس الدستوري أمس، أن الخطة برفع سن التقاعد تدريجيا من 62 إلى 64 عاما متفقة بشكل أساسي مع الدستور.

وأعلنت السلطات الدستورية أن إجراء استفتاء كان يطمح إليه معارضون للإصلاح، أمر غير مقبول.

Frankreich Gelbwesten-Protest in Paris

وكان مئات الآلاف من الفرنسيين قد نزلوا إلى الشوارع في الأشهر القليلة الماضية للاحتجاج على خطط الإصلاح.

ونقلت قناة “بي إف إم تي في” عن مصادر من الدائرة المقربة للرئيس، أن ماكرون يعتزم تنفيذ الإصلاح في الأول من سبتمبر.

مشروع رفع سن التقاعد يحرق البلاد

يأتي هذا في وقت أعطى فيه المجلس الدستوري الفرنسي الضوء الأخضر لمشروع قانون رفع سن التقاعد، الذي طرحه الرئيس ماكرون.

Frankreich Gelbwesten-Protest in Paris

 وأثار موجة من الاحتجاجات الشعبية لأسابيع، مما يسرع بتحويله إلى قانون ودخوله حيز التنفيذ.

وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، لكنه تسبب في احتجاجات ضخمة وأحياناً عنيفة في الأسابيع الأخيرة.

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احتجاجات واسعة باريس رفع سن التقاعد فرنسا ماكرون مظاهرات فرنسا

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