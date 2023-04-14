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لخدمة ضيوف الرحمن.. تدشين منصة الشحن المتنقل لأجهزة الجوال بالمسجد الحرام
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لخدمة ضيوف الرحمن.. تدشين منصة الشحن المتنقل لأجهزة الجوال بالمسجد الحرام

لخدمة ضيوف الرحمن.. تدشين منصة الشحن المتنقل لأجهزة الجوال بالمسجد الحرام

لخدمة ضيوف الرحمن.. تدشين منصة الشحن المتنقل لأجهزة الجوال بالمسجد الحرام
٠١:١٤:٢٠ ص، السبت، ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس منصة الشحن المتنقلة لشحن أجهزة الجوال، وذلك خدمة لضيوف الرحمن والمعتكفين بالمسجد الحرام.

خدمة لضيوف الرحمن؛ الرئيس العام يدشن منصة الشحن المتنقل لشحن أجهزة الجوال بالمسجد الحرام

منصة شحن ثابتة مزودة بشاشة LED

وأوضح مساعد الرئيس العام للشؤون الهندسية والفنية، أن المنصة عبارة عن منصة شحن ثابتة مزودة بشاشة LED يوضح فيها طريقة وآلية استخدام الشواحن.

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شواحن متنقلة مزودة بثلاث كابلات

وتحتوي على عدد من الشواحن المتنقلة مزودة بثلاث كابلات تدعم شحن جميع الأجهزة الذكية بتقنية الشحن السريع، من خلال:

1 –  توفير شاحن متنقل يؤخذ من منصة الشحن الثابتة ويتم إرجاعه بعد استخدامه.

2 – متابعة المنظومة من خلال أجهزة تتبع المنصات وصيانتها لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه.

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تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن

وبين السديس أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات ولاة أمرنا الميامين حفظهم الله ورعاهم في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

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دور الإعلام في إبراز جهود المملكة في خدمة الحرمين

وأشاد بالجهود الإعلامية التي يبذلها رجال الإعلام في إيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم وإبراز جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

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وأكد أن الإعلام شريك أساسي في إبراز الجهود المبذولة في المملكة العربية السعودية وإيصال الحرمين الشريفين إلى العالم أجمع.

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الكلمات الدلالية:
آلية استخدام الشواحن أخبار السعودية الحرمين السديس العمرة ضيوف الرحمن منصة الشحن المتنقل

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