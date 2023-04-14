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قبل السفر لإجازة عيد الفطر.. 5 علامات على وجود خلل في سيارتك

قبل السفر لإجازة عيد الفطر.. 5 علامات على وجود خلل في سيارتك

قبل السفر لإجازة عيد الفطر.. 5 علامات على وجود خلل في سيارتك
٠١:١٨:٠٣ ص، السبت، ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للطرق على أهمية فحص المكابح قبل السفر.

وأضافت: ” تأكد من صلاحية مكابح المركبة قبل سفرك”.

5 علامات

علامات تدل على خلل في مكابح المركبة:

1- إضاءة المكابح على عداد المركبة.

2- اهتزاز دواسة المكابح.

3- ضجيج وأصوات احتكاك واضحة في المركبة.

4- اهتزاز دواسة المكابح.

5- اقتراب دواسة المكابح من الأرض قبل الضغط عليها.

ترك الأطفال داخل السيارة

في وقت سابق، حذر رئيس اللجنة العامة للسلامة المرورية سابقًا صالح الغامدي، من ترك الأطفال وحدهم داخل السيارة، قائلاً إن هذا التصرف يؤدي إلى كوارث لا تُحمد عقباها.

وأوضح الغامدي، في تصريحات لبرنامج اليوم على قناة الإخبارية، أن درجة الحرارة في موسم الصيف تصل إلى 50 درجة، وإذا كانت السيارة مغلقة فيمكن أن يُصاب الطفل من حرارة السيارة، وحرارة الجو، وقلة الأكسجين، يصاب باختناق وترتفع نبضات القلب، وإذا ترك أوقاتًا معدودة ربما يلفظ أنفاسه.

وأشار إلى أن نسيان الآباء لأطفالهم داخل السيارة إهمال يؤدي إلى الموت، محذرًا من تركهم مهما كانت الأسباب لأن الطفل قد يصاب بالخوف والذعر.

وأشار إلى احتمال ضياع الطفل حال تركه بمفرده داخل السيارة، حيث إنه قد يفتح باب السيارة ويسير في اتجاهات لا يعلمها، الأمر الذي يعرضه لخطورة الخطف

كانت منظمة “Kids and Car Safety”، قد حذرت من ترك الأطفال داخل السيارة في الصيف، مشيرةً إلى أن حوالي 38 طفلًا يموتون سنويًا جرّاء هذه العادة الخاطئة، حسبما ذكرت شبكة CNN.

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الكلمات الدلالية:
السعودية الطرق الطرق والكباري المملكة الهيئة العامة للطرق

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