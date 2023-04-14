سارع بالتقديم.. قطاع الطيران يفتح باب التوظيف في عدة مدن لجميع المؤهلات
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أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران، تُعلن فتح باب التوظيف لحملة كافة المؤهلات والتخصصات في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المؤهلات:
1 – الدبلوم.
2 – الثانوية.
3 – البكالوريوس.
4 – الكفاءة المتوسطة.
* المسميات الوظيفية:
1- إداري خدمات.
2- مدخل بيانات.
3- مستشار نفسي.
4- مدقق عقود فنية.
5- أخصائي عقود.
6- استشاري عقود.
7- أخصائي محاسبة.
8- مدرس دراسات أرضية وطيران تشبيهي.
9- فني شبكات.
10- مهندس معماري.
11- أخصائي إبطال متفجرات.
12- أخصائي تسجيل رماية.
13- مشرف مشروع تخطيط مهام.
14- أخصائي تموين.
15- مدرس صيانة عامة الطائرات.
16- مدرس أنظمة تسليح.
17- مدرس محركات.
18- أخصائي نظم معلومات.
19- معلم أسلحة وتكتيكات وموجهي مقاتلات.
20- معلم أسلحة وتكتيكات ومستشار للقائد.
21- معلم أسلحة وتكتيكات طيار ف 15.
22- فني كهرباء.
23- مبرمج حاسب آلي.
24- محلل نظم معلومات.
25- استشاري تدريب.
26- مهندس إلكترونيات.
27- أخصائي عقود فنية.
28- مهندس أول ميكانيكي.
29- مساعد مبرمج.
30- فني طباعة.
31- فني وسائل سمعية وبصرية.
32- مهندس برامج.
33- مراقب عقود فنية.
34- مستشار عقود فنية.
35- أخصائي وسائل سمعية وبصرية.
36- مستشار قانوني.
37- محلل ومبرمج حاسب آلي.
38- مستشار مالي.
39- مشرف صيانة المرافق.
40 – وأخرى..
* مزايا العمل في شركة السلام:
– بدل سكن.
– قروض طارئة.
– بدل مواصلات.
– خطة ادخار الموظفين.
– إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون يومًا تقويميًا.
– برنامج تملّك المنزل، للمواطنين فقط ووفقًا لسياسة الشركة.
– بالإضافة إلى 11 يومًا للعطلات الرسمية أو وفقًا لعقد العمل.
– تغطية تأمين طبي للموظفين والمعالين من الفئة “أ”، يشمل الوالدين.
* طريقة التقديم:
– التقديم متاح الآن عبر إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني.
– ملف الشروط والمتطلبات: ( اضغط هنا ).