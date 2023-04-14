سارع بالتقديم.. قطاع الطيران يفتح باب التوظيف في عدة مدن لجميع المؤهلات

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أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران، تُعلن فتح باب التوظيف لحملة كافة المؤهلات والتخصصات في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المؤهلات:

1 – الدبلوم.

2 – الثانوية.

3 – البكالوريوس.

4 – الكفاءة المتوسطة.

* المسميات الوظيفية:

1- إداري خدمات.

2- مدخل بيانات.

3- مستشار نفسي.

4- مدقق عقود فنية.

5- أخصائي عقود.

6- استشاري عقود.

7- أخصائي محاسبة.

8- مدرس دراسات أرضية وطيران تشبيهي.

9- فني شبكات.

10- مهندس معماري.

11- أخصائي إبطال متفجرات.

12- أخصائي تسجيل رماية.

13- مشرف مشروع تخطيط مهام.

14- أخصائي تموين.

15- مدرس صيانة عامة الطائرات.

16- مدرس أنظمة تسليح.

17- مدرس محركات.

18- أخصائي نظم معلومات.

19- معلم أسلحة وتكتيكات وموجهي مقاتلات.

20- معلم أسلحة وتكتيكات ومستشار للقائد.

21- معلم أسلحة وتكتيكات طيار ف 15.

22- فني كهرباء.

23- مبرمج حاسب آلي.

24- محلل نظم معلومات.

25- استشاري تدريب.

26- مهندس إلكترونيات.

27- أخصائي عقود فنية.

28- مهندس أول ميكانيكي.

29- مساعد مبرمج.

30- فني طباعة.

31- فني وسائل سمعية وبصرية.

32- مهندس برامج.

33- مراقب عقود فنية.

34- مستشار عقود فنية.

35- أخصائي وسائل سمعية وبصرية.

36- مستشار قانوني.

37- محلل ومبرمج حاسب آلي.

38- مستشار مالي.

39- مشرف صيانة المرافق.

40 – وأخرى..

* مزايا العمل في شركة السلام:

– بدل سكن.

– قروض طارئة.

– بدل مواصلات.

– خطة ادخار الموظفين.

– إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون يومًا تقويميًا.

– برنامج تملّك المنزل، للمواطنين فقط ووفقًا لسياسة الشركة.

– بالإضافة إلى 11 يومًا للعطلات الرسمية أو وفقًا لعقد العمل.

– تغطية تأمين طبي للموظفين والمعالين من الفئة “أ”، يشمل الوالدين.

* طريقة التقديم:

– التقديم متاح الآن عبر إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني.

– ملف الشروط والمتطلبات: ( اضغط هنا ).