الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
سارع بالتقديم.. قطاع الطيران يفتح باب التوظيف في عدة مدن لجميع المؤهلات
التحقق من تصاريح الاعتكاف إلكترونيًا بالمسجد الحرام
تنويه مهم من حساب المواطن لمن لم يصرف الدعم بسبب “إيقاف الخدمات”
رمضان في المالديف.. على البحر حتى مطلع الفجر
وصفة طبية.. كيف يمكن خفض السكر المرتفع “بسرعة كبيرة”؟
بالفيديو.. رقم قياسي جديد في تنظيف صحن الكعبة خلال 5 دقائق

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

سارع بالتقديم.. قطاع الطيران يفتح باب التوظيف في عدة مدن لجميع المؤهلات

سارع بالتقديم.. قطاع الطيران يفتح باب التوظيف في عدة مدن لجميع المؤهلات

سارع بالتقديم.. قطاع الطيران يفتح باب التوظيف في عدة مدن لجميع المؤهلات
٠١:١٣:٢٥ ص، السبت، ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران، تُعلن فتح باب التوظيف لحملة كافة المؤهلات والتخصصات في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المؤهلات:

1 – الدبلوم.

2 – الثانوية.

3 – البكالوريوس.

4 – الكفاءة المتوسطة.

* المسميات الوظيفية:

1- إداري خدمات.

2- مدخل بيانات.

3- مستشار نفسي.

4- مدقق عقود فنية.

5- أخصائي عقود.

6- استشاري عقود.

7- أخصائي محاسبة.

8- مدرس دراسات أرضية وطيران تشبيهي.

9- فني شبكات.

10- مهندس معماري.

11- أخصائي إبطال متفجرات.

12- أخصائي تسجيل رماية.

13- مشرف مشروع تخطيط مهام.

14- أخصائي تموين.

15- مدرس صيانة عامة الطائرات.

16- مدرس أنظمة تسليح.

17- مدرس محركات.

18- أخصائي نظم معلومات.

19- معلم أسلحة وتكتيكات وموجهي مقاتلات.

20- معلم أسلحة وتكتيكات ومستشار للقائد.

21- معلم أسلحة وتكتيكات طيار ف 15.

22- فني كهرباء.

23- مبرمج حاسب آلي.

24- محلل نظم معلومات.

25- استشاري تدريب.

26- مهندس إلكترونيات.

27- أخصائي عقود فنية.

28- مهندس أول ميكانيكي.

29- مساعد مبرمج.

30- فني طباعة.

31- فني وسائل سمعية وبصرية.

32- مهندس برامج.

33- مراقب عقود فنية.

34- مستشار عقود فنية.

35- أخصائي وسائل سمعية وبصرية.

36- مستشار قانوني.

37- محلل ومبرمج حاسب آلي.

38- مستشار مالي.

39- مشرف صيانة المرافق.

40 – وأخرى..

* مزايا العمل في شركة السلام:

– بدل سكن.

– قروض طارئة.

– بدل مواصلات.

– خطة ادخار الموظفين.

– إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون يومًا تقويميًا.

– برنامج تملّك المنزل، للمواطنين فقط ووفقًا لسياسة الشركة.

– بالإضافة إلى 11 يومًا للعطلات الرسمية أو وفقًا لعقد العمل.

– تغطية تأمين طبي للموظفين والمعالين من الفئة “أ”، يشمل الوالدين.

* طريقة التقديم:

– التقديم متاح الآن عبر إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني.

– ملف الشروط والمتطلبات: ( اضغط هنا ).

الصورة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية باب التوظيف تأمين جميع المؤهلات شركة السلام قطاع الطيران وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
صحة جازان: فريق طبي للوقوف على حالة المقيم مريض السمنة المفرطة

صحة جازان: فريق طبي للوقوف على حالة المقيم مريض السمنة المفرطة

١٠:١٧ م، الأثنين، ٢٧ أبريل ٢٠١٥
وزير الشؤون البلدية يطالب المواطنين بتصوير الظواهر السلبية

وزير الشؤون البلدية يطالب المواطنين بتصوير الظواهر السلبية

١٠:٢٤ م، الثلاثاء، ١٥ مارس ٢٠٢٢
خطيب الحرم: ارفعوا أكف الضراعة إلى الله أن ينصر المستضعفين والمشردين والمضطهدين

خطيب الحرم: ارفعوا أكف الضراعة إلى الله أن ينصر المستضعفين والمشردين والمضطهدين

٠٣:١١ م، الجمعة، ٠٢ يونيو ٢٠١٧
وفاة طيار ومساعده من القوة الإماراتية إثر سقوط مروحية عسكرية باليمن

وفاة طيار ومساعده من القوة الإماراتية إثر سقوط مروحية عسكرية باليمن

٠١:١٣ ص، الأثنين، ١٣ يونيو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *