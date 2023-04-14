الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
السبت 24 رمضان.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق
فرنسا تحترق.. احتجاجات واسعة بعد الموافقة على خطة زيادة سن التقاعد
بعد تخطيه المليار مستخدم.. ولاية أمريكية تحظر تطبيق “تيك توك” بشكل كامل
تحذير طبي لمن يجري فحوصات دم حتى مع ظهور النتائج سليمة
قبل السفر لإجازة عيد الفطر.. 5 علامات على وجود خلل في سيارتك
لخدمة ضيوف الرحمن.. تدشين منصة الشحن المتنقل لأجهزة الجوال بالمسجد الحرام

الرئيسية

 /

محليات

 /

التحقق من تصاريح الاعتكاف إلكترونيًا بالمسجد الحرام

التحقق من تصاريح الاعتكاف إلكترونيًا بالمسجد الحرام

التحقق من تصاريح الاعتكاف إلكترونيًا بالمسجد الحرام
١٢:٥٢:١٠ ص، السبت، ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تعمل وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر على التأكد من تصاريح الاعتكاف إلكترونيًا بالمسجد الحرام، وذلك خدمةً للمعتكفين.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر، فهد بن عبد الله الجعيد، إن الرئاسة جندت عدد من موظفي الأمن لضمان سلامة وقاصدي ضيوف الرحمن حسب الخطة التشغيلية للرئاسة.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. “الشؤون الإسلامية”: هذا الشخص هو المسؤول عن السماح بالاعتكاف في المساجد

تغطية المواقع التى تشهد كثافة كبيرة

وأضاف إن الرئاسة عملت مع عدد من الوكالات الميدانية والخدمية في سبيل تغطية العديد من المواقع التى تشهد كثافة عديدة من المعتمرين والزوار، منها:

– أبواب المسجد الحرام

-صحن المطاف

-المسعى

-ومواقع الاعتكاف وغيرها من المواقع.

اقرأ أيضًا:

الرقمنة كلمة السر.. إجراءات مكثفة لتسهيل الاعتكاف بالمسجد الحرام

انتشار موظفي الأمن في مواقع الاعتكاف

وأشار إلى أن موظفي الأمن منتشرون في مواقع الاعتكاف، والتى خصصتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للتأكد من تسجيل المعتكفين إلكترونيًا والموزعين على هذه المواقع والتدقيق في حجوزاتهم الإلكترونية عبر منصة (عبر منصة أبشر خدمات) بغرض تأمين وتحقيق أعلى معايير الأمن في هذه المواقع.

كما يتم التحقق الإلكتروني من خلال أبواب توسعة الملك فهد عبر أبواب رقم (٧٥،٧٦،٧٧،٨١،٨٢،٨٣) والدخول من توسعة الملك عبدالله عبر أبواب رقم (١٠٦، ١١٦،١١٩)، وكذلك ضمان وسلامة الدولايب المخصصة من خلال الخطة التشغيلية للرئاسة.

https://gph.gov.sa/index.php/ar/component/k2/item/11398-2023-04-14-20-23-20

 

الكلمات الدلالية:
أبواب المسجد الحرام تصاريح الاعتكاف بالمسجد الحرام تعمل وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر مواقع الاعتكاف

مواد ذات صلة

المزيد
«صحة المدينة» توضح حقيقة انتشار فيروس «كوكساكي» بمدارس المنطقة

«صحة المدينة» توضح حقيقة انتشار فيروس «كوكساكي» بمدارس المنطقة

٠٩:٢٣ ص، الأربعاء، ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩
«أرامكو» تُحذِّر من مواقع مجهولة تتداول عملات رقمية ذات صلة بها

«أرامكو» تُحذِّر من مواقع مجهولة تتداول عملات رقمية ذات صلة بها

٠٦:١٣ م، الثلاثاء، ٠١ مايو ٢٠١٨
«صحة تبوك» تكشف حقيقة إغلاق مستشفى «أبوراكة» وتحويله لمركز صحي

«صحة تبوك» تكشف حقيقة إغلاق مستشفى «أبوراكة» وتحويله لمركز صحي

١٢:١٠ ص، الأحد، ١٦ يونيو ٢٠١٩
مكة: الدفاع المدني يصدر بياناً حول حادث المعتمرين على طريق الجموم- مكة

مكة: الدفاع المدني يصدر بياناً حول حادث المعتمرين على طريق الجموم- مكة

١٢:٠٢ م، الخميس، ١٣ يونيو ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *