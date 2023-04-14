التحقق من تصاريح الاعتكاف إلكترونيًا بالمسجد الحرام

تواصل – فريق التحرير:

تعمل وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر على التأكد من تصاريح الاعتكاف إلكترونيًا بالمسجد الحرام، وذلك خدمةً للمعتكفين.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر، فهد بن عبد الله الجعيد، إن الرئاسة جندت عدد من موظفي الأمن لضمان سلامة وقاصدي ضيوف الرحمن حسب الخطة التشغيلية للرئاسة.

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تغطية المواقع التى تشهد كثافة كبيرة

وأضاف إن الرئاسة عملت مع عدد من الوكالات الميدانية والخدمية في سبيل تغطية العديد من المواقع التى تشهد كثافة عديدة من المعتمرين والزوار، منها:

– أبواب المسجد الحرام

-صحن المطاف

-المسعى

-ومواقع الاعتكاف وغيرها من المواقع.

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انتشار موظفي الأمن في مواقع الاعتكاف

وأشار إلى أن موظفي الأمن منتشرون في مواقع الاعتكاف، والتى خصصتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للتأكد من تسجيل المعتكفين إلكترونيًا والموزعين على هذه المواقع والتدقيق في حجوزاتهم الإلكترونية عبر منصة (عبر منصة أبشر خدمات) بغرض تأمين وتحقيق أعلى معايير الأمن في هذه المواقع.

كما يتم التحقق الإلكتروني من خلال أبواب توسعة الملك فهد عبر أبواب رقم (٧٥،٧٦،٧٧،٨١،٨٢،٨٣) والدخول من توسعة الملك عبدالله عبر أبواب رقم (١٠٦، ١١٦،١١٩)، وكذلك ضمان وسلامة الدولايب المخصصة من خلال الخطة التشغيلية للرئاسة.

https://gph.gov.sa/index.php/ar/component/k2/item/11398-2023-04-14-20-23-20